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Відновлення та самореалізація: тренер "Серця Азовсталі" розповів про роль спорту у посттравматичному зростанні ветеранів

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
57
Відновлення та самореалізація: тренер "Серця Азовсталі" розповів про роль спорту у посттравматичному зростанні ветеранів
Володимир Вдовенко під час Третьої української конференції з адаптивного футболу. Джерело: «Серце Азовсталі»

Спорт може бути не лише частиною фізичної реабілітації ветеранів, а й інструментом психологічного відновлення, самореалізації та повернення відчуття контролю над власним життям. Про це розповів захисник Маріуполя та тренер із посттравматичного зростання ГО "Серце Азовсталі" Володимир Вдовенко під час Третьої української конференції з адаптивного футболу, організованої Shakhtar Social у Львові.

"Відновлення – це не лише про фізичні можливості. Важливо, щоб людина знову відчула, що може ставити перед собою цілі, досягати їх і впливати на власне життя. Спорт допомагає побачити свій прогрес, відчути підтримку команди й зрозуміти, що попереду є нові можливості", – розповів Володимир Вдовенко.

Відновлення та самореалізація: тренер ''Серця Азовсталі'' розповів про роль спорту у посттравматичному зростанні ветеранів

Володимир Вдовенко. Джерело: «Серце Азовсталі»

Після поранень і пережитого на війні ветеранам важливо не лише відновити фізичні можливості, а й побачити перспективи, визначити нові цілі та відчути власну спроможність. Кожне тренування, подолана дистанція чи спортивне досягнення допомагають помічати зміни й рухатися вперед.

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Відновлення та самореалізація: тренер ''Серця Азовсталі'' розповів про роль спорту у посттравматичному зростанні ветеранів

Спорт є частиною комплексної підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин. Джерело: «Серце Азовсталі»

Екосистема підтримки "Серця Азовсталі", заснованого Рінатом Ахметовим, використовує спорт як один із інструментів посттравматичного зростання. Важливу роль у цьому відіграє принцип "рівний – рівному": тренери, які самі пройшли військовий досвід, підтримують побратимів і допомагають їм знаходити нові опори після пережитого.У співпраці з ФК "Шахтар" розвивається команда з ампфутболу "Шахтар Сталеві". Тут спорт – це не лише фізична підготовка та спортивні результати, а й командна взаємодія, взаємопідтримка та відчуття належності до спільноти.Тренери з посттравматичного зростання допомагають учасникам визначати особисті цілі та знаходити нові можливості для самореалізації.

Ще один напрям – "Горотерапія", яка поєднує гірські походи з психологічною підтримкою та методами посттравматичного зростання. Подолання маршруту й досягнення вершини допомагають учасникам відчути власну силу, повернути впевненість у собі та наважитися на нові цілі.

Спорт є частиною комплексної підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин. Його значення не обмежується фізичним відновленням: він допомагає ветеранам знаходити нові сенси, відновлювати соціальні зв’язки, реалізовувати себе та будувати майбутнє після травматичного досвіду.

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