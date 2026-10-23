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Відкривала двері в краще життя: яку професію цінували в СРСР

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
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Відкривала двері в краще життя: яку професію цінували в СРСР
Радянські сталеливари заробляли більше за звичайних працівників. Джерело: Pexels

Середня зарплата в СРСР коливалась у межах 120-150 карбованців, однак представники окремих професій могли заробляти і суттєво більше. Скажімо, заробіток металургів, які працювали у гарячих цехах, цілком міг досягати 350-600 карбованців.

Така робота, окрім підвищеної зарплати, давала ще цілий перелік різних преференцій. Видання "Телеграф" розповіло, який спосіб життя могли дозволити собі сталеливарники.

Чому сталевари отримували більше

Металургійна промисловість відігравала важливу роль у радянській економіці. Робота біля доменних і мартенівських печей вимагала неабиякої фізичної витривалості: люди працювали за високих температур, у загазованих приміщеннях і під постійним впливом шкідливих виробничих умов.

Все це враховували під час визначення розміру окладу металурга. Для працівників гарячих цехів передбачали підвищені коефіцієнти. Тож більший заробіток був компенсацією за значне фізичне навантаження та небезпеку для здоров’я.

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Доступ до дефіцитних товарів

Зарплата металурга давала змогу придбати речі, які вважалися ознакою достатку. В домі такого фахівці можна було побачити килими, кришталевий посуд і радянську аудіотехніку. При цьому вартість килима в СРСР складала 150-300 карбованців. Звичайному робітнику довелось би збирати на нього гроші кілька місяців, а сталеливарник витратив би на нього менше одного місячного заробітку.

Серйозніших заощаджень потребував мотоцикл із коляскою – наприклад, "Урал" або "Дніпро". Така покупка коштувала близько 1400 карбованців. Це приблизно чотири місячні зарплати по 350 карбованців або трохи більше ніж дві зарплати по 600. Щоправда, це лише співвідношення вартості техніки та заробітку. Звісно, в реальності, щоб назбирати на таку розкіш, доводилось витратити більше часу.

Дострокова пенсія

Компенсацією за особливо шкідливі умови праці було й право раніше виходити на пенсію. Відповідно до так званого Списку № 1, чоловіки, які працювали в гарячих цехах, могли оформити пенсію у 50 років, а жінки – у 45.

Максимальна пенсія для таких працівників становила 120-132 карбованці. Отже, пільговий пенсійний вік був однією з передбачених державою переваг роботи в металургії – поряд із підвищеною оплатою праці. Водночас і зарплата, і пенсійні пільги були пов’язані з умовами, які щодня випробовували здоров’я та витривалість робітників.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як повинен був витрачати першу зарплату молодий радянський спеціаліст.

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