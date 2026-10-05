Віддав життя за Україну: на війні загинув прикордонник зі Львівщини. Фото

У бою за Україну загинув прикордонник Ігор Павлич зі Львівщини. Життя захисника обірвалося наприкінці вересня на Харківщині.

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Йому навіки залишиться 41 рік. Про втрату повідомили у Судововишнянські територіальній громаді.

Що відомо про Героя

Днями трагічна звістка надійшла до Судововишнянської громади, що на Львівщині: захищаючи Україну, поліг у бою з ворогом мешканець села Довгомостиська Ігор Павлич.

Народився він 1 січня 1985 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ігор Павлич став на захист України.

Службу він ніс у військовій частині 9938 (Луганський прикордонний загін) на посаді інспектора прикордонної служби – водія.

Загинув Ігор Павлич 30 вересня цього року в Ізюмському районі, що на Харківщині.

"Ще одна родина отримала звістку, яку неможливо прийняти без болю. Ще одне життя, сповнене планів і надій, обірвала війна...Для матері та брата Ігоря, його рідних, друзів і побратимів ця втрата назавжди залишиться незагоєним болем від втрати дорогої серцю людини.... Дякуємо Герою за мужність, за службу, за те, що до останнього боронив Україну. Щиро співчуваємо родині та близьким Ігоря Ігоровича. Поділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами у цей важкий час", – зазначили у громаді.

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Про день, коли воїна, що повертається на щиті, зустрічатимуть на малій батьківщині, у громаді повідомлять додатково.

Як розповідав OBOZ.UA, через три місяці після мобілізації на війні загинув Герой з Нікополя. У Вічність Олександр Костишин пішов 44-річним.

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Також на фронті поліг воїн із Сумщини Сергій Олійник. До мобілізації він працював оператором котельної у школі, дбав, аби дітям було тепло та затишно.