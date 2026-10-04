''Віддав театру більшу частину життя'': помер народний артист України Олег Шаварський. Фото

У неділю, 4 жовтня, мистецький світ нашої держави зазнав чергової втрати. Помер народний артист України відомий актор Олег Шаварський.

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Сумну звістку повідомили в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. На момент смерті акторові було 80 років.

"Його творчий шлях був невіддільний від театру, від глядача та мистецтва, якому він віддав більшу частину свого життя. Його талант і любов до сцени назавжди залишаться в історії театру та в пам’яті тих, кому пощастило знати й бачити його на сцені. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і всій театральній родині. Світла і вічна пам’ять", – йдеться в повідомленні театру.

Шо відомо про актора

Олег Шаварський народився 18 липня 1946 року. У 1968 році закінчив акторський, а в 1975 – режисерський факультет КГІТІ ім. Карпенка-Карого.

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Шаварський грав у виставах "Тев’є-Тевель", "Мартін Боруля", "Ревізор", "Назар Стодоля", "За двома зайцями", "Річард III" та інших постановках. Також він виконував ролі у фільмах "Стамбульський транзит", "Конотопська відьма" та "Зла доля".

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Олег Шаварський був також викладачем акторської майстерності, багаторічним доцентом кафедри акторського мистецтва та режисури драми в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

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