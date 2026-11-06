Віддали справі десятки років: у МОЗ розповіли про працівниць, яких РФ вбила ударом по Харківщині

Унаслідок російського авіаудару на Харківщині загинули п'ять працівниць одного з обласних центрів контролю та профілактики хвороб. Після деокупації міста вони одними з перших повернулися до роботи та власноруч відновлювали пошкоджені приміщення й лабораторії.

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Деякі з жінок присвятили санітарно-епідеміологічній службі майже 40 років життя. Про загиблих працівниць розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України.

Вікторія Прокопенко присвятила санітарно-епідеміологічній службі 36 років

Вікторія Прокопенко очолювала санітарно-гігієнічну лабораторію та 36 років свого життя віддала санітарно-епідеміологічній службі. Ще зі шкільних років вона мріяла стати лікаркою і зрештою пов'язала професійний шлях з охороною здоров'я людей.

Колеги згадують її як висококласну фахівчиню, добру та чуйну людину. 3 листопада Вікторії мало б виповнитися 59 років. У неї залишилися чоловік, донька та онук.

Юлія Довженко майже 38 років працювала в лабораторії

Юлія Довженко майже 38 років була лаборанткою бактеріологічної лабораторії. Цій справі вона присвятила більшу частину свого життя.

Колеги згадують Юлію як щиру, доброзичливу та відповідальну людину, яка завжди була готова допомогти. 2 листопада їй мало б виповнитися 57 років. У загиблої залишилися чоловік, син, дві онучки та сестра.

Валентина Прус працювала лаборанткою з 2021 року

Валентина Прус працювала лаборанткою санітарно-гігієнічної лабораторії з 2021 року. За цей час вона запам'яталася колегам як відповідальна та професійна фахівчиня.

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Її також згадують як надзвичайно людяну, щиру й доброзичливу жінку. Валентині було 55 років. У неї залишилися чоловік і донька.

Анжела Прохорцева працювала бухгалтеркою

Анжела Прохорцева була бухгалтеркою. Після деокупації міста вона повернулася до виконання своїх обов'язків.

У день трагедії жінка розмовляла телефоном із колегами обласного центру. Під час розмови вони почули свист російської авіабомби, а потім – як Анжела намагалася врятуватися. Після цього зв'язок обірвався.

Жінці було 54 роки. У неї залишилися дві доньки.

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Олена Грищенко дбала про чистоту службових приміщень

Олена Грищенко працювала прибиральницею службових приміщень. Щодня вона дбала про чистоту та належні умови роботи для колег.

До колективу Олена приєдналася відносно недавно, проте швидко стала його невіддільною частиною. Жінці було 58 років.

У Міністерстві охорони здоров'я вшанували пам'ять Вікторії Прокопенко, Юлії Довженко, Валентини Прус, Анжели Прохорцевої та Олени Грищенко, а також усіх українців і українок, чиє життя забрала Росія.

Як повідомляв OBOZ.UA, кількість жертв у Комишувасі на Запоріжжі, внаслідок російського удару по школі, зросла до 53 людей. Пошуково-рятувальна операція триває вже п'яту добу.