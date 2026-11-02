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Від вироку "розстріл" – до власної квартири: як "Серце Азовсталі" підтримало оборонця Маріуполя Олександра Кравцова

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
336
Від вироку "розстріл" – до власної квартири: як "Серце Азовсталі" підтримало оборонця Маріуполя Олександра Кравцова
Олександр Кравцов отримав ключі від власної квартири на Київщині за програмою «Вдома». Джерело: «Серця Азовсталі»

Захисник Маріуполя Олександр Кравцов, який пройшов бої за Донецький аеропорт, 86 днів оборони Маріуполя та пережив російський полон, отримав підтримку від "Серця Азовсталі", що є частиною Фонду Ріната Ахметова.Олександр став на захист України ще у 2014 році. Він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де зазнав тяжкого поранення руки. Згодом військовий очолив диверсійно-штурмову групу "Ведмеді", яка отримала свою назву від його позивного.

Початок повномасштабного російського вторгнення Олександр зустрів у Маріуполі. Разом із побратимами він пройшов усі 86 днів оборони міста, а наприкінці травня 2022 року за наказом командування вийшов у російський полон.

У полоні до військовослужбовців групи "Ведмеді" росіяни ставилися з особливою жорстокістю. Олександра катували та зламали йому руку, яку раніше вдалося відновити після поранення в Донецькому аеропорту. Згодом окупанти влаштували над військовими незаконне судилище, за результатами якого Олександра засудили до розстрілу.Його дружина Марина майже втратила надію на повернення чоловіка. За її словами, після потрапляння підрозділу в полон їй говорили, що шансів на звільнення командира практично немає. Проте у вересні 2022 року, за кілька днів до призначеного розстрілу, Олександр потрапив до списків на обмін і повернувся в Україну.

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Від вироку ''розстріл'' – до власної квартири: як ''Серце Азовсталі'' підтримало оборонця Маріуполя Олександра Кравцова

Захисник Маріуполя Олександр Кравцов. Джерело: «Серця Азовсталі»

Після звільнення захисник продовжив військову службу та боротьбу за Україну. Водночас питання власного житла залишалося важливим для його родини. Через постійну зміну орендованих помешкань Олександр хвилювався за дружину, а побутова невизначеність заважала повністю зосередитися на військових завданнях.

У березні 2024 року Олександр Кравцов отримав ключі від власної квартири на Київщині за програмою "Вдома" від проєкту "Серце Азовсталі", що є частиною Фонду Ріната Ахметова. Для захисника це стало можливістю забезпечити дружині стабільні умови життя, відчути більше спокою за родину та почати будувати подальші плани.

"Мені досі не віриться, що можна ось так отримати квартиру. Це дуже надихає. Стає спокійніше. Я не переживаю, де моя дружина – в одних друзів на квартирі чи в інших. Я тепер знаю, де вона, що в неї є де жити, чим займатися. Можна про дітей думати. В кожній сім'ї, мабуть, найважливішим є власне житло. Коли воно своє, я не переживаю. В мене буде більше часу для планування війни, а не на переживання, щоб були гроші на оренду житла. Дякую "Серцю Азовсталі" та Рінату Ахметову за цю надважливу ініціативу", – зазначив Олександр.

Від вироку ''розстріл'' – до власної квартири: як ''Серце Азовсталі'' підтримало оборонця Маріуполя Олександра Кравцова

У березні 2024 року Олександр Кравцов отримав ключі від власної квартири на Київщині. Джерело: «Серця Азовсталі»

Програма "Вдома" – частина комплексної системи підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин, побудованої на методиках посттравматичного зростання. Йдеться про підхід, який допомагає людині після пережитої травми не лише відновитися, а й знайти нові внутрішні опори, повернути відчуття контролю над власним життям, визначити цілі та можливості для самореалізації. Сьогодні "Серце Азовсталі" активно адаптує міжнародні практики посттравматичного зростання до українських реалій і впроваджує їх в Україні, щоб такий підхід став новою національною нормою підтримки ветеранів та всіх українців, які постраждали від війни.

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