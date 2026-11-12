Від українського виробництва до міжнародних проєктів: інженерний шлях Тиграна Оганнісяна

Як Тигран Оганнісян керував виготовленням харчового обладнання в "УкрТехноФудз", розв’язував завдання під час запусків за кордоном і продовжив інженерну кар’єру у Вірменії та Канаді.

Відео дня

Сьогодні інженер-механік Тигран Оганнісян (Tigran Hovhannisyan) працює в Канаді. Проте важливу частину свого виробничого досвіду він здобув в Україні, у компанії "УкрТехноФудз" (UTF), де з 2012 до 2018 року пройшов шлях від керівника дільниць до начальника виробництва. Тут йому доводилося відповідати не лише за окремі механізми, а й за те, щоб із креслень, деталей і десятків паралельних завдань вчасно поставала готова технологічна лінія.

Від цеху до готового обладнання

До призначення начальником виробництва у 2016 році Оганнісян керував механічною та складальною дільницями. Він знав роботу верстатників і складальників зсередини: як готують деталі, де виникають затримки, чому навіть відсутність невеликого вузла здатна зупинити складання великого замовлення.

Згодом у його віданні опинився весь виробничий процес – від механічної обробки та зварювання до складання, випробувань і підготовки обладнання до відправлення. Він переглядав черговість завдань, узгоджував графіки дільниць із надходженням матеріалів і домагався, щоб цехи працювали не кожен за власним планом, а на спільний термін здавання лінії. На регулярних нарадах із керівництвом обговорював готовність замовлень і пропонував рішення проблем, що виникали. Це допомагало усувати затримки між операціями та виконувати більший обсяг робіт.

РЕКЛАМА

Коли обладнання запускали за кордоном

UTF постачає обладнання до США, Європи та країн Азії. Найскладніші питання нерідко виникали вже в замовника: сировина відрізнялася від використаної під час випробувань, технологічний процес потребував іншого налаштування, окремі механізми працювали не так, як очікувалося.

Головні історії дня

У таких випадках до монтажу та запуску залучали Оганнісяна. Він з’ясовував причини збоїв, узгоджував зміни механічної частини, ставив завдання фахівцям з автоматизації та брав участь у доведенні лінії до стабільної роботи. Компанія також довіряла йому представляти її під час офіційного здавання обладнання замовникам.

Досвід, що отримав продовження за межами України

Після роботи в UTF Оганнісян продовжив кар’єру у Вірменії, причому в кількох галузях із різними вимогами до техніки. Він керував технічними командами та впроваджував власну методику організації обслуговування: налагоджував профілактичні роботи, аналізував причини повторюваних відмов і змінював порядок ремонтів, щоб обладнання працювало стабільніше та рідше зупинялося позапланово.

РЕКЛАМА

У Канаді його діяльність пов’язана зі складанням, налагодженням і введенням в експлуатацію промислового пакувального обладнання, а також з обслуговуванням автоматизованих ліній. Тут він також використовує досвід системної роботи з технікою: важливо не просто усунути несправність, а зрозуміти її причину й запобігти повторенню.

Український період у цій історії – не просто рядок у трудовій біографії. Робота в UTF зміцнила його підхід до управління повним виробничим циклом: від виготовлення першої деталі до остаточної перевірки лінії в замовника. Цей досвід допоміг йому не лише керувати виробництвом, а й знаходити практичні рішення у складних технічних ситуаціях. Підхід, сформований за роки роботи в українському машинобудуванні, він продовжив розвивати й застосовувати на підприємствах інших країн.