Від українського виробництва до міжнародних проєктів: інженерний шлях Тиграна Оганнісяна

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Абу-Дабі без ілюзій: чому Путіну вигідно продовжувати переговори? Інтерв’ю з БезсмертнимАбу-Дабі без ілюзій: чому Путіну вигідно продовжувати переговори? Інтерв’ю з БезсмертнимКалькулятор, документи та ключі від квартири на столі біля вікна з видом на житлові будинкиУкраїнці мають заплатити податки за свої квартири та будинки: сума змінитьсяРосія "замахнулась" не лише на Донбас: в ISW пояснили, як Кремль використав перемовини в Абу-ДабіРосія "замахнулась" не лише на Донбас: в ISW пояснили, як Кремль використав перемовини в Абу-ДабіСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів і десятки артсистем ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів і десятки артсистем ворога: дані ГенштабуІлюстрація - учасники мітингу на підтримку УкраїниУ Німеччині посилили покарання для українських біженців: кому скоротять виплати на 30%Бій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуВ Україні судитимуть двох кадировців, які зґвалтували неповнолітню на Херсонщині: подробиці справиВ Україні судитимуть двох кадировців, які зґвалтували неповнолітню на Херсонщині: подробиці справиУ Києві російський дрон влучив у багатоповерхівку: сталась пожежа, є загибла та постраждалі. Подробиці та фотоУ Києві російський дрон влучив у багатоповерхівку: сталась пожежа, є загибла та постраждалі. Подробиці та фотоДень ухвалення відповідальних рішень: Овни, подбайте про своїх дітей, а Терезам доведеться вирішувати фінансові справи – гороскоп на 12 листопадаДень ухвалення відповідальних рішень: Овни, подбайте про своїх дітей, а Терезам доведеться вирішувати фінансові справи – гороскоп на 12 листопадаВідбиття повітряної атаки РФРосія атакувала Україну ракетами і понад сотнею БПЛА: у ПС розповіли, скільки цілей збито
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Від українського виробництва до міжнародних проєктів: інженерний шлях Тиграна Оганнісяна

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
0
Від українського виробництва до міжнародних проєктів: інженерний шлях Тиграна Оганнісяна
Тигран Оганнісян

Як Тигран Оганнісян керував виготовленням харчового обладнання в "УкрТехноФудз", розв’язував завдання під час запусків за кордоном і продовжив інженерну кар’єру у Вірменії та Канаді.

Від українського виробництва до міжнародних проєктів: інженерний шлях Тиграна Оганнісяна

Тигран Оганнісян. Джерело: особистий архів

Сьогодні інженер-механік Тигран Оганнісян (Tigran Hovhannisyan) працює в Канаді. Проте важливу частину свого виробничого досвіду він здобув в Україні, у компанії "УкрТехноФудз" (UTF), де з 2012 до 2018 року пройшов шлях від керівника дільниць до начальника виробництва. Тут йому доводилося відповідати не лише за окремі механізми, а й за те, щоб із креслень, деталей і десятків паралельних завдань вчасно поставала готова технологічна лінія.

Читайте також
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
59,2 т.
Сніг, морози і до +20: в Гідрометцентрі розповіли про зміну погоди до кінця листопада
59,2 т.
Сніг, морози і до +20: в Гідрометцентрі розповіли про зміну погоди до кінця листопада
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
4,7 т.
В Україні після потепління вдарить мороз: де буде найхолодніше. Карта
4,7 т.
В Україні після потепління вдарить мороз: де буде найхолодніше. Карта
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
3,0 т.
Без балаклав, з увімкненими бодікамерами й у присутності поліції: омбудсмен нагадав, як має відбуватися мобілізація
3,0 т.
Без балаклав, з увімкненими бодікамерами й у присутності поліції: омбудсмен нагадав, як має відбуватися мобілізація

Від цеху до готового обладнання

До призначення начальником виробництва у 2016 році Оганнісян керував механічною та складальною дільницями. Він знав роботу верстатників і складальників зсередини: як готують деталі, де виникають затримки, чому навіть відсутність невеликого вузла здатна зупинити складання великого замовлення.

Згодом у його віданні опинився весь виробничий процес – від механічної обробки та зварювання до складання, випробувань і підготовки обладнання до відправлення. Він переглядав черговість завдань, узгоджував графіки дільниць із надходженням матеріалів і домагався, щоб цехи працювали не кожен за власним планом, а на спільний термін здавання лінії. На регулярних нарадах із керівництвом обговорював готовність замовлень і пропонував рішення проблем, що виникали. Це допомагало усувати затримки між операціями та виконувати більший обсяг робіт.

Від українського виробництва до міжнародних проєктів: інженерний шлях Тиграна Оганнісяна

Джерело: UTF GROUP

Від українського виробництва до міжнародних проєктів: інженерний шлях Тиграна Оганнісяна

Джерело: UTF GROUP

Коли обладнання запускали за кордоном

UTF постачає обладнання до США, Європи та країн Азії. Найскладніші питання нерідко виникали вже в замовника: сировина відрізнялася від використаної під час випробувань, технологічний процес потребував іншого налаштування, окремі механізми працювали не так, як очікувалося.

У таких випадках до монтажу та запуску залучали Оганнісяна. Він з’ясовував причини збоїв, узгоджував зміни механічної частини, ставив завдання фахівцям з автоматизації та брав участь у доведенні лінії до стабільної роботи. Компанія також довіряла йому представляти її під час офіційного здавання обладнання замовникам.

Досвід, що отримав продовження за межами України

Після роботи в UTF Оганнісян продовжив кар’єру у Вірменії, причому в кількох галузях із різними вимогами до техніки. Він керував технічними командами та впроваджував власну методику організації обслуговування: налагоджував профілактичні роботи, аналізував причини повторюваних відмов і змінював порядок ремонтів, щоб обладнання працювало стабільніше та рідше зупинялося позапланово.

У Канаді його діяльність пов’язана зі складанням, налагодженням і введенням в експлуатацію промислового пакувального обладнання, а також з обслуговуванням автоматизованих ліній. Тут він також використовує досвід системної роботи з технікою: важливо не просто усунути несправність, а зрозуміти її причину й запобігти повторенню.

Український період у цій історії – не просто рядок у трудовій біографії. Робота в UTF зміцнила його підхід до управління повним виробничим циклом: від виготовлення першої деталі до остаточної перевірки лінії в замовника. Цей досвід допоміг йому не лише керувати виробництвом, а й знаходити практичні рішення у складних технічних ситуаціях. Підхід, сформований за роки роботи в українському машинобудуванні, він продовжив розвивати й застосовувати на підприємствах інших країн.

Схожі теми
УкраїнаукраїнціКанада
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!