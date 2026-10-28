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Від сміливих ідей до великих проєктів: учасники "Блогер Кемпу" опановують STEM-освіту

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
9
Від сміливих ідей до великих проєктів: учасники "Блогер Кемпу" опановують STEM-освіту
Триває друга осіння зміна «Блогер Кемпу». Джерело: Фонд Ріната Ахметова

Триває друга осіння зміна "Блогер Кемпу" від Фонду Ріната Ахметова. Учасники проєкту – діти віком від 12 до 16 років, які постраждали від війни. Активність реалізується в межах проєкту "Рінат Ахметов – Дітям. Мирний відпочинок дітям України". У Кемпі створено безпечний простір, де хлопці та дівчата відновлюють ментальне здоров’я та психологічно перезавантажуються.

"Жити під постійними обстрілами – це величезний виклик для дитячої психіки. Саме тому робота Фонду спрямована на те, щоб допомогти дітям психологічно перезавантажитися. Особливо це важливо для дітей ВПО, які втратили звичне оточення. Після змін "Блогер Кемпу" ми щодня отримуємо слова вдячності від батьків, які помічають позитивні зрушення: у дітей стабілізується сон, виникають нові інтереси, з’являються друзі. Бачити, як дитина знову відкривається світу та знаходить нові сили – це головна мета нашої роботи", – говорить Ксенія Сухова, генеральна директорка Фонду Ріната Ахметова.

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Від сміливих ідей до великих проєктів: учасники ''Блогер Кемпу'' опановують STEM-освіту

Учасники "Блогер Кемпу" опановують STEM-освіту. Джерело: Фонд Ріната Ахметова

Учасники другої осінньої зміни "Блогер Кемпу" вже розпочали STEM-заняття, що поєднують науку, технології, інженерію та математику. Цей освітній напрям допоможе підліткам здобути нові знання, попрацювати із сучасними технологіями та спробувати себе в ролі дослідників і винахідників.

"STEM заснований не на окремому вивченні предметів, а на розв'язанні практичних задач і проведенні різноманітних експериментів", – каже Мирослава, учасниця осінньої зміни.

Програма STEM-освіти побудована на практичних завданнях, командній взаємодії та роботі із сучасними технологіями, щоб допомогти підліткам розкрити свій потенціал та здобути нові знання. Учасники вже пропонують перші ідеї для власних розробок.

"У нас на проєкті зараз найсміливіша ідея виникла – це побудувати в нашому місті ядерну електростанцію", – говорить Аліна, учасниця "Блогер Кемпу".

Від сміливих ідей до великих проєктів: учасники ''Блогер Кемпу'' опановують STEM-освіту

Учасники "Блогер Кемпу" опановують STEM-освіту. Джерело: Фонд Ріната Ахметова

На початку занять діти познайомилися з командою менторів і об’єдналися в проєктні групи. Протягом зміни вони працюватимуть над STEM-проєктами, виконуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться ідеями та разом шукатимуть нестандартні рішення. Наприкінці кемпу кожна команда презентує результати своєї роботи.

STEM-програма дає підліткам змогу не лише застосовувати знання на практиці, а й розвивати критичне мислення і креативність. Також участь у спільних активностях допомагає дітям перемкнути увагу, відволіктися від повсякденних переживань і відновити сили в безпечному середовищі "Блогер Кемпу".

Від сміливих ідей до великих проєктів: учасники ''Блогер Кемпу'' опановують STEM-освіту

Учасники "Блогер Кемпу" опановують STEM-освіту. Джерело: Фонд Ріната Ахметова

Завдяки програмі "Рінат Ахметов – Дітям. Мирний відпочинок дітям України" вже понад 5 тисяч дітей із різних куточків країни змогли відновити сили, отримати нові враження та знайти однодумців. Загалом за роки діяльності Фонд надав допомогу понад 6 мільйонам українських дітей.

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