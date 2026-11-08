Від Романа до Йордана: дати зимових свят в Україні

Із середини листопада настає особливий період, наповнений церковними святами, народними звичаями та підготовкою до різдвяних урочистостей. Саме з ним пов'язаний відомий вислів "від Романа до Йордана".

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Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новий календар змінилися дати багатьох свят. Різдво Христове тепер відзначають 25 грудня, а Водохреще – 6 січня. Відповідно змістилися й інші важливі дати зимового святкового циклу. OBOZ.UA публікує повний список зимових свят.

Що означає вислів "від Романа до Йордана"

Цей вислів охоплює низку церковних свят і пов'язаних із ними народних традицій. Початком періоду вважають 18 листопада – день пам'яті святого Романа, а завершенням – 6 січня, коли відзначають Водохреще, яке в народі називають Йорданом.

До календарної реформи відповідні дати за старим стилем припадали на 1 грудня та 19 січня.

На цей час припадають Андріївські вечорниці, День святого Миколая, Різдво, колядування, щедрування та посівання. Частина звичаїв має християнське походження, інші зберегли елементи давніх народних обрядів.

Дати зимових свят за новим календарем

Після календарних змін основні свята відзначають у такі дні:

18 листопада – Романа. День пам'яті мученика Романа Кесарійського, з якого починається згаданий у вислові святковий період.

День пам'яті мученика Романа Кесарійського, з якого починається згаданий у вислові святковий період. 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці, або Третя Пречиста. Одне з великих християнських свят.

24 листопада – Катерини. День пам'яті великомучениці Катерини, з яким у народній традиції пов'язували дівочі ворожіння на майбутнього чоловіка.

30 листопада – Андрія Первозваного. Напередодні молодь традиційно влаштовувала Андріївські вечорниці, зокрема з обрядом кусання калити.

4 грудня – Варвари. День пам'яті святої великомучениці Варвари.

5 грудня – Сави. День вшанування преподобного Сави Освяченого.

6 грудня – святого Миколая. Особливо улюблене дитяче свято, коли за традицією малеча отримує подарунки.

Особливо улюблене дитяче свято, коли за традицією малеча отримує подарунки. 9 грудня – Анни. Церква згадує зачаття Пресвятої Богородиці праведною Анною.

24 грудня – Святвечір. Родини збираються за святковою вечерею, головною обрядовою стравою якої є кутя.

Родини збираються за святковою вечерею, головною обрядовою стравою якої є кутя. 25 грудня – Різдво Христове. Одне з найважливіших християнських свят, яке супроводжується богослужіннями та колядуванням.

Одне з найважливіших християнських свят, яке супроводжується богослужіннями та колядуванням. 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці.

27 грудня – день пам'яті святого первомученика Стефана.

31 грудня – Маланки, або Щедрий вечір. Традиційно цього дня щедрують, водять Маланку та влаштовують святкові забави.

1 січня – Новий рік, день святого Василія Великого. За народним звичаєм цього ранку заведено посівати оселі зерном із побажаннями достатку та добробуту.

5 січня – Хрещенський святвечір, або Голодна кутя.

6 січня – Водохреще, або Йордан. Свято Хрещення Господнього, центральною традицією якого є освячення води.

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Коли починається Різдвяний піст

Важливою частиною передріздвяного періоду є Різдвяний, або Пилипівський, піст. За новим церковним календарем у 2026 році він триватиме з 15 листопада до 24 грудня включно.

Піст розпочинається після дня пам'яті апостола Пилипа, який відзначають 14 листопада, звідси й походить його друга назва.

Протягом 40 днів віряни готуються до Різдва, приділяючи особливу увагу молитві, добрим справам, примиренню з близькими та духовному очищенню. Традиційно піст також передбачає певні обмеження в харчуванні.

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Завершується він напередодні Різдва, 24 грудня.

Які традиції збереглися до наших днів

Зимовий цикл свят в Україні тісно пов'язаний із родинними та громадськими звичаями. На Андрія молодь збиралася на вечорниці, на Миколая діти чекали подарунків, а на Різдво до осель приходили колядники з побажаннями щастя, здоров'я та достатку.

Особливе місце посідали щедрування й посівання. Вважалося, що добрі слова, виголошені на початку нового року, принесуть родині благополуччя.

Завершенням зимового святкового циклу традиційно вважають Водохреще. Воно символічно підсумовує період різдвяних святкувань, після якого люди поступово повертаються до звичного ритму життя.

Попри зміну календарних дат, значення більшості звичаїв залишилося незмінним: вони об'єднують родини, підтримують зв'язок між поколіннями та зберігають українську культурну спадщину.

OBOZ.UA писав раніше про поради священника щодо посту та їжі на Різдвяний піст.