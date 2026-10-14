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Від незнайомців до команди: з якими змінами оборонці Маріуполя завершують "Горотерапію"

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
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Від незнайомців до команди: з якими змінами оборонці Маріуполя завершують "Горотерапію"
«Горотерапія». Джерело: «Серце Азовсталі»

За сім днів ретриту оборонці Маріуполя, які приїхали на "Горотерапію" від проєкту Ріната Ахметова "Серце Азовсталі", долають фізичні виклики, знаходять підтримку побратимів і вчаться по-новому відчувати власні можливості. В останній вечір учасники збираються біля ватри, підбивають підсумки спільного тижня та діляться тим, що змінилося для них за цей час.

Від фізичних викликів до віри у власні сили

Гірські маршрути, рафтинг та інші активності допомагають учасникам побачити, що навіть після поранень і складного досвіду вони можуть пробувати нове й долати труднощі. Для багатьох важливим результатом стає не лише пройдений маршрут, а й усвідомлення власних можливостей."Коли хлопці, які мають певні поранення або фізичні обмеження, піднімаються на гору чи проходять рафтинг, вони розуміють, що ще не списані в нуль. Є купа класних моментів", – ділиться учасник ретриту Владислав Журжа.

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Від незнайомців до команди: з якими змінами оборонці Маріуполя завершують ''Горотерапію''

"Горотерапія" поєднує активності в Карпатах із психологічною підтримкою та практиками посттравматичного зростання. Джерело: «Серце Азовсталі»

Побратими, з якими не потрібно пояснювати свій досвід

На початку ретриту учасники можуть сумніватися, чи зможуть провести тиждень із незнайомими людьми. Але спільні випробування, розмови та взаємна підтримка поступово об’єднують їх у команду. Іноді розставання наприкінці стає непростим саме тому, що поруч з’являються люди, з якими комфортно й безпечно. У цьому полягає принцип "рівний-рівному", який активно використовує у своїх програмах "Серце Азовсталі".Олексій Кушнір, ветеран і тренер зі сходження в гори, згадує учасника одного з попередніх кемпів, який спочатку майже не розмовляв і не йшов на контакт, а наприкінці вже спілкувався нарівні з усіма. Для організаторів такі зміни – один із найважливіших результатів ретриту.

Посттравматичне зростання

"Горотерапія" поєднує активності в Карпатах із психологічною підтримкою та практиками посттравматичного зростання (ПТЗ). Йдеться не про повернення до життя, яке було до травматичних подій, а про поступове формування нових опор і можливостей."Посттравматичне зростання – це не про те, що я повинен повернути собі колишнє життя. Це про: "Сьогодні я зробив один крок", "сьогодні я зміг бути серед людей", "сьогодні я дозволив собі відпочити", "сьогодні я попросив про допомогу, і це не зробило мене слабшим"", – пояснює Анна Хоменко, психологиня з посттравматичного зростання та медикиня.

Від незнайомців до команди: з якими змінами оборонці Маріуполя завершують ''Горотерапію''

"Горотерапія" поєднує активності в Карпатах із психологічною підтримкою та практиками посттравматичного зростання. Джерело: «Серце Азовсталі»

Останній вечір ретриту стає символічним завершенням спільного шляху. Біля ватри учасникам пропонують написати на аркушах те, що вони хотіли б залишити позаду, а натомість забрати додому позитивні переживання, нові знайомства та досвід взаємної підтримки."Люди, які ще тиждень тому були чужими, незнайомими, стали командою. І ви пройшли великий шлях – і життєвий, і тут", – звертається до учасників Олексій Кушнір.

"Горотерапія" – один із напрямів комплексної підтримки оборонців Маріуполя від проєкту Ріната Ахметова "Серце Азовсталі". Ретрит допомагає учасникам відновлювати соціальні зв’язки, відкривати нові можливості та поступово повертати відчуття власної сили й опори на побратимів.

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