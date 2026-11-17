Морський піхотинець Денис Андріянов, який пережив тяжкі поранення під час оборони Маріуполя та майже рік російського полону, отримав підтримку від "Серця Азовсталі", що є частиною Фонду Ріната Ахметова.

Відео дня

На момент початку повномасштабного російського вторгнення Денису було лише 18 років. Велику війну він зустрів на околицях Маріуполя. Згодом його підрозділ відступив до металургійного комбінату імені Ілліча, де продовжив обороняти місто.

Морські піхотинці декілька разів намагалися прорватися з ворожого оточення. Під час однієї зі спроб Денис зазнав тяжких поранень: численних осколкових поранень рук і ніг та перелому стегна. Уламки залишилися в коліні й передпліччі військового. Побратими доправили пораненого Дениса до одного з бункерів. За кілька днів укриття, в якому перебували поранені захисники, оточили росіяни. Так у квітні 2022 року морпіх потрапив у полон, де зазнав катувань і психологічного тиску. Після майже року в неволі оборонець повернувся в Україну.

У жовтні 2024 року Денис став учасником програми "Вдома" та отримав власну квартиру на Київщині.

"Мені досі не віриться. Емоції переповнюють. Я дуже радий, що став власником такої квартири. Я дуже дякую команді "Серця Азовсталі" і засновнику Рінату Леонідовичу Ахметову за те, що вони роблять для тих військових, які обороняли Маріуполь, що не забувають та підтримують", – поділився враженнями захисник.

Захисник поділився своїми мріями, це міцна родина та власна справа, пов’язана з автомобілями, а саме відновленням, детейлінгом і тюнінгом. Щоб допомогти Денису реалізувати ці плани, його запросили долучитися до програми "Майбутнє", яка передбачала формування індивідуального шляху професійного розвитку для оборонців Маріуполя.

РЕКЛАМА

Підтримка оборонців Маріуполя не обмежується вирішенням житлових питань чи допомогою у відновленні здоров’я. Не менш важливо, щоб після пережитого людина мала можливість реалізовувати власні задуми, розвивати свої захоплення, створювати родину та самостійно визначати подальший життєвий шлях. На цьому ґрунтується посттравматичне зростання – ключовий напрям роботи "Серця Азовсталі", що передбачає підтримку захисників на шляху від реабілітації до самореалізації.

Головні історії дня