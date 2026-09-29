Від фінансової грамотності до самостійного управління портфелем: як Наїда Хотинська змінює підхід до інвестиційної освіти

Нарешті це сталося: українці повільно, але впевнено змінюють ставлення до власних заощаджень. Інвестування більше не є заняттям вузького кола професіоналів. Але тут виникає інше питання: з чого почати людині, яка раніше ніколи не інвестувала?

Відео дня

Хтось починає з класичних книг, присвячених інвестуванню. Хтось – з поступового самостійного вивчення окремих фінансових інструментів. Втім, найефективніше – отримати цілісну систему знань, побудовану навколо реального процесу роботи приватного інвестора.

Саме таку модель закладено в навчальну програму "Pro Invest", яку створила Наїда Хотинська. Ця освітня екосистема існує з 2020 року та охоплює фінансову й інвестиційну грамотність та консалтинг.

Набір знань, який трансформується в систему

"Pro Invest – повноцінна програма навчання інвестуванню на фондових ринках для приватного інвестора, створена за принципом "від нуля до самостійного управління портфелем", – каже магістерка з міжнародних економічних відносин та засновниця освітнього проєкту "Pro Invest Academy" Наїда Хотинська.

І методологія в даному випадку має принципове значення.

Програма складається з десяти основних модулів і бонусного блоку. І стартують студенти не з вибору "перспективної акції", а з побудови фінансового фундаменту.

РЕКЛАМА

Наступний рівень – опанування інструментів, з яких фактично формується портфель. Завершують систему практичні інструкції, психологія інвестора та алгоритм подальших самостійних дій відповідно до складеного інвестиційного плану.

Серед головних проблем фінансової самоосвіти Наїда Хотинська називає фрагментарність. Каже, людина може знати, що таке ETF, акції та облігації, навіть мати брокерський рахунок, але ці окремі навички ще не складаються в інвестиційну систему. Власну експертизу у цій сфері Хотинська вибудовує не лише через практику та освітні проєкти, а й через професійне визнання: у 2023 році вона отримала звання "Гордість професії", а у 2025-му стала "Інвестиційною менторкою року" за версією Fin Blogger Award та "Підприємцем року" за версією Ukrainian Business Award.

Головні історії дня

"Компонування, яке ми обрали, допомагає побороти цю фрагментарність та вибудувати цілісний послідовний процес прийняття рішень", – зауважує фінансова радниця.

Від навчання до дії

Ще одна принципова риса Pro Invest – орієнтація на практичний результат. Кожен модуль завершується підсумковим тестом для самоперевірки та виконанням практичного завдання з аналізу та відбору.

"Я хочу, щоб після питання "що це?", студент одразу задавався питанням "як саме це працює?" – і отримував на нього відповідь," – каже фінансова експертка, яка у 2026 році була відзначена на Fin Blogger Award за найкращий інстаграм-блог про інвестиції.

РЕКЛАМА

І схоже, саме в цій точці проявляється одна з найважливіших особливостей її інтелектуального продукту: не підмінити інвестора експертом, який говорить, що купувати, а поступово передати самій людині інструментарій для аналізу та ухвалення рішень.

Чому це має значення для ринку

Кількість приватних інвесторів неухильно росте. А разом з цим зростає і потреба в іншій якості фінансової освіти. Pro Invest переводить її з площини розрізнених рекомендацій у площину структурованої підготовки приватного інвестора.

РЕКЛАМА

Тож конкретна куплена акція та короткострокова дохідність – не найважливіший її результат. На відміну від здатності новачка самостійно формувати стратегію, збирати портфель та системно керувати ним у подальшому.

РЕКЛАМА