Від 4 градусів морозу до +10: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 8 листопада
У неділю, 8 листопада, на більшій частині території України очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів в останній день тижня синоптики не прогнозують.
У першій половині дня в західних областях місцями можливий туман. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Температурні гойдалки
По всій країні переважає слабкий вітер змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна температура повітря в більшості регіонів опускалася до 4 градусів морозу.
Удень ситуація суттєво зміниться. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть від +1 до +6 градусів, а на Закарпатті повітря прогріється до +10.
Погода в Києві та області
У столиці та Київській області 8 листопада опадів також не передбачається, збережеться хмарна погода з проясненнями.
Уночі температура в Києві трималася близько 0, а вдень повітря прогріється до +4...+6 градусів.
Нагадаємо, у ніч на 7 листопада вулиці кількох регіонів України поринули в зимову атмосферу. Випав перший сніг у низці областей на лівобережній частині країни.
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