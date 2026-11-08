Від 4 градусів морозу до +10: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 8 листопада

У неділю, 8 листопада, на більшій частині території України очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів в останній день тижня синоптики не прогнозують.

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У першій половині дня в західних областях місцями можливий туман. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Температурні гойдалки

По всій країні переважає слабкий вітер змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна температура повітря в більшості регіонів опускалася до 4 градусів морозу.

Удень ситуація суттєво зміниться. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть від +1 до +6 градусів, а на Закарпатті повітря прогріється до +10.

Погода в Києві та області

У столиці та Київській області 8 листопада опадів також не передбачається, збережеться хмарна погода з проясненнями.

Уночі температура в Києві трималася близько 0, а вдень повітря прогріється до +4...+6 градусів.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада вулиці кількох регіонів України поринули в зимову атмосферу. Випав перший сніг у низці областей на лівобережній частині країни.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Карпати прийшла справжня зима. На горі Піп Іван Чорногірський уранці в четвер, 5 листопада 2026 року, температура повітря опустилася до 9 градусів морозу. На вершині – сніг і ясно.