''Вічний біль та вічна слава'': на війні загинув сержант бригади ''Кара-Даг''. Фото

На жаль, у війні з російськими окупантами Україна втрачає своїх найкращих синів. Нещодавно стало відомо про загибель на фронті сержанта бригади "Кара-Даг" Євгена Іванського. Це сталося на Добропіллі.

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Запоріжець Іванський спеціально повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну. Сумну звістку про його загибель підтвердили в Запорізькому національному університеті, де Євген був випускником факультету історії та міжнародних відносин.

Що відомо про Героя

Євген народився у липні 1989 року в Запоріжжі. У 1995–2006 роках навчався у Запорізькій гімназії №2 імені Лесі Українки, а також закінчив місцеву дитячу художню школу.

Проте з дитинства Євген особливо цікавився історією. Він багато читав, брав участь в історичних олімпіадах. А у 2006 році вступив на історичний факультет Запорізького університету, який закінчив у 2010 році.

Життя воїна

Після навчання Євген пройшов строкову військову службу (служив у 55-й окремій артилерійській бригаді, мав звання молодшого сержанта).

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Паралельно з військовою службою та навчанням Євген здобув ще одну професію – штурмана промислових суден. Для цього юнак спеціально приїхав у Херсон, де вступив у державну морську академію. Із 2012 року працював моряком на балкерах і нафтоналивних танкерах та побував у багатьох країнах світу.

Вторгнення загарбників

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році, Євген якраз перебував у закордонному рейсі. Він достроково розірвав контракт, повернувся в Україну та добровільно долучився до війська.

Головні історії дня

Спочатку Євген служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді як зв’язківець та пілот дронів, воював на Харківському напрямку, брав участь у контрнаступі, боях за Ізюм і Лиман та обороні Білогорівки на Луганщині. Проте у березні 2025 року військовослужбовець перевівся до 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг".

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Вже як нацгвардієць чоловік виконував бойові завдання на Харківському напрямку та в Донецькій області. Обіймав посаду старшого оператора безпілотних літальних апаратів відділення управління командира батареї 3-ї самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону.

2 жовтня 2026 року Євген Іванський загинув, виконуючи бойове завдання у Добропіллі.

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Нагороди Героя

Побратими та друзі згадують Євгена як розумну, чесну, надійну й сміливу людину. Він користувався авторитетом серед тих, хто його знав, і до його думки часто зверталися за порадою. Військовий також захоплювався спортом, зокрема важкою атлетикою, та регулярно тренувався.

Євген Іванський мав багато нагород саме за службу у війську. Серед них – і "Золотий хрест" від командувача ЗСУ, "Хрест Військова честь" та "Сталевий хрест", а також відзнака президента України "За оборону країни".

Інші Герої країни

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