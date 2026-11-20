20 листопада біля головного офісу "Київстару" на вулиці Дегтярівській у Києві ветерани російсько-української війни провели символічний обряд очищення компанії від російського впливу. Як повідомив блогер та волонтер Назар Приходько, якого ветерани запросили на акцію, учасники звернулися до української влади з питанням, чому на п’ятому році повномасштабної війни Михайло Фрідман та його бізнес-партнери досі мають частки у структурі власності найбільшого мобільного оператора країни.

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Сам Приходько назвав обряд "символічним освяченням Київстару і вигнанням з нього російського духу". За його словами, серед учасників були ветерани, які зазнали поранень і втратили кінцівки на війні. Вони хочуть почути від влади, чому люди, чий бізнес вони пов’язують із фінансуванням російської армії, досі можуть заробляти в Україні. У дописі Приходько назвав трьох бізнесменів з "Альфа-груп" – Михаїла Фрідмана, Петра Авєна й Андрєя Косогова.

Окремо Приходько порушив питання про безпеку українських військових, які користуються мобільним зв’язком. Він застеріг, що відомості про маршрути, контакти й дзвінки абонентів можуть потрапити до рук ворога. Цей ризик Приходько пов’язує з присутністю російських бізнесменів серед акціонерів.

У звітності для американських інвесторів Kyivstar Group розкрила, як саме Фрідман і його партнери пов’язані з оператором. За даними компанії, Фрідману належало близько 37,9% LetterOne, Авену – 12,1%, Косогову – 47,2%. Через дочірню компанію LetterOne володіє 45,46% акцій VEON, а самій VEON належить 83,6% Kyivstar Group. У квартальному звіті від 6 листопада група заявила, що підсанкційні особи, зокрема серед бенефіціарів LetterOne, не беруть участі в управлінні "Київстаром".

У дописі Приходько також згадав фінансування російських військових заводів і державного оператора "Ростелеком". У вересні 2023 року СБУ повідомила Фрідману про підозру. За версією слідства, після початку повномасштабного вторгнення він через активи "Альфа-груп" спрямував близько 2 млрд рублів на російські військові підприємства. Серед них СБУ назвала Тульський патронний завод і завод на Уралі, який виробляє обладнання для бойових літаків та вертольотів. Окремо у вересні 2026 року російський "Альфа-Банк" повідомив, що надав "Ростелекому" кредит на 60 млрд рублів строком на два роки.

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За даними ГУР Міноборони України, російський "Альфа-Банк" кредитував виробників зброї для армії РФ. Серед позичальників розвідка називає "Іскру", яка виготовляє твердопаливні двигуни для ракетних комплексів, "Прилад", що випускає боєприпаси, та "Уралтрансмаш", який модернізує самохідні гаубиці. Кредит від банку також отримував Уральський оптико-механічний завод – виробник оптико-локаційних систем для російських винищувачів Су-27, Су-35 і МіГ-29.

Це вже друга ветеранська акція біля офісу "Київстару" в Києві, про яку стало відомо в листопаді. 12 листопада колишній народний депутат Борислав Береза опублікував фотографії іронічної "меморіальної дошки", яку ветерани повісили на будівлі. У написі на ній Фрідмана назвали "меценатом та філантропом", якому оператор нібито завдячує робочими місцями.