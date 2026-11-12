Ветерани повісили іронічну ''меморіальну дошку'' з Фрідманом на головному офісі ''Київстару''

Ветерани повісили на будівлі головного офісу "Київстару" в Києві іронічну "меморіальну дошку" на честь російського бізнесмена Михайла Фрідмана. Фото та відео акції оприлюднив екс-нардеп Борислав Береза.

Відео дня

"Дивлюся, що тема "Київстару" пішла в народ. І трансформувалася в неочікуваний перфоманс з боку ветеранів", – написав він.

"В цьому будинку, завдячуючи мудрості мецената та філантропа Михайла Маратовича Фрідмана, працює і дає робочі місця компанія Київстар", – такий напис на дошці видно на опублікованому Березою фото та відео.

"Цікаво, який настрій у Фрідмана і тих, хто його рятує в Україні?" – додав Береза.

Екс-нардеп пов’язав акцію з дискусією про усунення російського інтересу зі структури власності оператора. "Нагадаю, що три російських олігархи – Фрідман, Авен та Косогов – і досі залишаються найбільшими бенефіціарами українського оператора зв’язку. А влада це сором’язливо ігнорує", – написав Береза.

Він також закликав Кабмін, РНБО та СБУ відреагувати: "Чи дочекаємося ми реакції з боку Кабміну, РНБО, СБУ? Коли вже цих росіян остаточно викинуть з головного оператора зв’язку України?! Чи комусь "двушечка з Москви" заважає?"

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Нагадаємо, за розрахунками "Цензор.НЕТ", Фрідман, Авєн і Косогов через LetterOne та VEON сукупно зберігають близько 43,4% непрямого економічного інтересу в Kyivstar Group. На Фрідмана припадає близько 16,9%. У жовтні 2022 року Україна запровадила персональні санкції проти всіх трьох, зокрема блокування активів.

За даними ГУР Міноборони, російський Альфа-Банк Фрідмана кредитує виробника боєприпасів "Прилад", виробника ракетних двигунів "Іскра" та "Уралтрансмаш", який модернізує самохідні гаубиці. У вересні 2026 року банк повідомив, що надав російському оператору "Ростелеком" 60 млрд рублів на два роки. Сам банк назвав цей кредит найбільшим за всю історію співпраці з компанією.

Головні історії дня

У вересні 2023 року СБУ повідомила Фрідману про підозру у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території України. За версією слідства, після початку повномасштабного вторгнення він спрямував близько 2 млрд рублів на російські військові заводи, зокрема Тульський патронний та Уральський оптико-механічний, який виробляє обладнання для бойових літаків і вертольотів.