Ветеранські простори в Україні мають працювати на людину, – Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що ефективність ветеранських просторів в Україні необхідно оцінювати за кількістю реальних потреб ветеранів, які вдалося задовольнити, а не за формальними показниками їхньої роботи.

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"Ветеранські простори мають працювати на людину, і оцінювати їх ми будемо за тим, скільки реальних запитів вони закрили", – сказав Буданов в інтерв’ю Новини LIVE, говорячи про пріоритети ветеранської політики на 2027 рік.

За його словами, одним із головних завдань є створення єдиної системи супроводу ветеранів, яка забезпечить доступ до медичної допомоги, протезування та соціальних гарантій без необхідності повторно збирати документи й звертатися до різних установ.

Для цього, зазначив керівник ОП, необхідно завершити електронну взаємодію між відомствами та розпочати створення підрозділів Державної служби супроводу в громадах.

Крім того, серед пріоритетів на 2027 рік Буданов назвав залучення ветеранів до державної служби та формування цілісної законодавчої бази ветеранської політики.

Нагадаємо, раніше під головуванням Кирила Буданова відбулося засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів та їхніх родин. За його підсумками визначено чотири пріоритетні напрями роботи: медична допомога, реабілітація та протезування, реформування системи супроводу ветеранів, розвиток ветеранських просторів, а також лікування й оздоровлення.