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Ветеранські програми "Метінвесту" визнали одними з найкращих в Україні

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
25
Ветеранські програми "Метінвесту" визнали одними з найкращих в Україні
Група "Метінвест" отримала відзнаку RESILIENCE MARK 2026. Джерело: "Метінвест"

Група "Метінвест" отримала відзнаку RESILIENCE MARK 2026 за ветеранську політику та системну підтримку працівників, які повертаються з військової служби до цивільного і професійного життя. Цю нагороду присуджують українським командам за практики стійкості бізнесу під час війни, які мають підтверджені результати та можуть бути прикладом для інших компаній. 

Системну екосистему реінтеграції ветеранів "Метінвест" почав формувати у 2023 році, об’єднавши досвід, накопичений компанією з 2014 року. Для визначення пріоритетів компанія провела внутрішнє опитування працівників-ветеранів, які вже повернулися до роботи, а також проаналізувала результати всеукраїнських досліджень за участю військових, демобілізованих і членів їхніх родин.

Ветеранські програми ''Метінвесту'' визнали одними з найкращих в Україні

"Метінвест" проводить навчання для трудових колективів, щоб підготувати їх до повернення ветеранів. Джерело: "Метінвест"

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Одним із головних запитів виявилося відновлення фізичного та ментального здоров’я. Тому "Метінвест" розширив медичне страхування, а також запустив ветеранські кемпи, які поєднують санаторно-курортне лікування, фізичну реабілітацію та психологічну підтримку.

Окремим напрямом стала програма "Вільні хвилі" – реабілітація через плавання за методикою олімпійця Дениса Силантьєва. До неї долучилися не лише ветерани "Метінвесту", а й захисники із Запоріжжя, Кривого Рогу та Кам’янського.

Компанія також розвиває психологічну підтримку у форматі офлайн-зустрічей із фахівцями та спілкування за принципом "рівний рівному", коли ветерани можуть ділитися досвідом у колі побратимів.

Ще один блок програми – професійна та соціальна адаптація після повернення до роботи. "Метінвест" проводить навчання для трудових колективів, щоб підготувати їх до повернення ветеранів, а самим захисникам допомагає відновлювати професійні навички та адаптуватися до цивільного життя.

"Дякую за відзнаку. Вона підтверджує, що ми рухаємося в правильному напрямі й далі розвиватимемо нашу ветеранську програму. Ми всі вже ніколи не будемо такими, як до війни. Так само й ветерани після служби змінюються. Наше завдання – зрозуміти одне одного і зробити крок назустріч", – каже керівниця проєктів із реінтеграції ветеранів Групи "Метінвест" Світлана Парова.

За її словами, компанія продовжує вдосконалювати програму на основі зворотного зв’язку від самих ветеранів і підтримує ветеранські спільноти.

Як відомо, "Метінвест" Ріната Ахметова неодноразово називали назвали найкращим роботодавцем України: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Крім того, виш компанії "Метінвест Політехніка" пропонує ветеранам пільговий вступ на перспективні інженерні спеціальності: до вишу їх приймають без екзаменів, тільки за результатами співбесіди.

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