В Україні наразі не планують змінювати мобілізаційний вік, тож він залишається в межах від 25 до 60 років. Чоловіків віком 50+ також можуть мобілізувати, хоча подібні випадки стаються рідше, ніж раніше.

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Про це в інтерв'ю медіа повідомив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він наголосив, що до військової служби мають залучати громадян, які здатні виконувати відповідні завдання.

Мобілізаційний вік залишається незмінним

"Наразі жодних законодавчих пропозицій чи ініціатив щодо збільшення чи зниження мобілізаційного віку військовозобов'язаних громадян України немає. Стандартний діапазон залишається незмінним – 25-60 років", – поінформував Веніславський.

За його словами, чоловіків віком від 50 до 60 років мобілізують менш активно, оскільки вони не завжди можуть ефективно виконувати бойові завдання. Проте законодавство дозволяє призивати на службу всіх військовозобов’язаних віком від 25 до 60 років включно. Тому, підкреслив депутат, досягнення 50 або 55 років не гарантує 100 % звільнення від мобілізації.

Веніславський наголосив, що Генштаб, Міноборони та головнокомандувач ЗСУ орієнтуються на залучення до війська людей, здатних виконувати поставлені завдання, але це не означає, що чоловіків старшого віку взагалі не призиватимуть.

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Чи можуть знизити мобілізаційний вік

"Наразі комітет не розглядає навіть ідей щодо зменшення чи збільшення мобілізаційного віку. Думаю, навіть якби з'явилися ініціативи знизити його з 25 до 20, 22 чи 18 років, шансів пройти через парламент вони не мали б", – сказав він.

Він зауважив, що парламенту складно знаходити підтримку навіть для рішень, спрямованих на покращення становища військовослужбовців.

Нагадаємо, вУкраїні повістку від територіального центру комплектування можуть вважати врученою навіть тоді, коли людина фактично не забрала листа з пошти. Такий механізм передбачає урядова постанова №560, яка визначає порядок поштового оповіщення військовозобов'язаних.

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