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Вдарить мороз: синоптикиня розповіла, якої погоди чекати в Україні. Карта

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
36
Вдарить мороз: синоптикиня розповіла, якої погоди чекати в Україні. Карта
Ілюстративне фото. Осінь. Джерело: magnific.com

У четвер, 5 листопада, в Україні очікується холодна погода з поривами вітру 10-14 метрів на секунду, а часом і понад 15 метрів на секунду. Вночі можливий мороз до -3 градусів. 

Вдень температура повітря сягне позначки: + 4...+ 8°С. Таку погоду прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 5 листопада

"Завтра очікується такий некомфортний, але той що заслуговує на увагу, вітер із поривами 10-14 метрів за секунду, а часом і з штормовими поривами 15 м за секунду і більше", – прогнозує синоптикиня.

Істотних опадів цього дня не передбачається, оскільки синоптичну ситуацію в Україні й надалі визначатиме поле високого атмосферного тиску. Лише на Чернігівщині та Сумщині можливий невеликий дощ, за прогнозом синоптикині.

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За її словами, найближчої ночі очікується вже не заморозки, як небезпечне метеорологічне явище, а звичайний невеликий мороз. 

Температура повітря вночі в Україні коливатиметься в межах 0...-3° морозу, на сході та півдні +1...+4° тепла.

Вдень у четвер температура повітря буде невисокою, проте плюсовою: + 4...+ 8°.

Погода в Україні 5 листопада.Джерело: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві вночі температура повітря триматиметься близько 0 градусів, місцями сягатиме невеликих мінусів.

Опадів 5 листопада у столиці не передбачається, проте рвучкий вітер втримається.

"Отже завтра в Україні очікується вітряна холодна погода, проте із цікавою синоптичною ситуацією", – наголосила Діденко.

Прогноз погоди в Україні.Джерело: Скриншот допису Наталки Діденко

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

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