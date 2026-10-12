Вчені назвали два фактори, які загрожують зникненням людства до 2100 року

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
навчання НАТОПідготовка до великої війни: Росія агресивно підвищує ставки, а країни Європи ухвалили низку важливих рішеньВ Україні чоловік винайшов пристрій для очищення димоходів і подав заявку на патент: як працює розробка. Фото і відеоВ Україні чоловік винайшов пристрій для очищення димоходів і подав заявку на патент: як працює розробка. Фото і відеоВ Україні переписали ціни на землюВ Україні помітно переписали ціни на землю: скільки тепер коштує гектар"Чотири євро за грам": на Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції. Відео"Чотири євро за грам": на Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції. Відео"Більше 50 років свого життя присвятила школі": Росія ударом по Запоріжжю вбила вчительку. Фото"Більше 50 років свого життя присвятила школі": Росія ударом по Запоріжжю вбила вчительку. ФотоУ Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанніУ Кремлі вперше прокоментували ситуацію з "новою коханкою Путіна" у фігурному катанніУкраїнці в Польщі можуть потрапити в трудове рабствоУкраїнці в Польщі можуть потрапити в трудове рабство: які вакансії небезпечніДмитро СенниченкоСправа Сенниченка почалася наступного дня після скасування конкурсу на ОПЗ, а НАБУ її вже одного разу закривало, – КушнірукРосія знову атакувала Київ: уламки дрона впали на будинок. ПодробиціРосія знову атакувала Київ: уламки дрона впали на будинок. ПодробиціУкраїна ударами по НПЗ перетворила одну зі стратегічних переваг Росії на проблему: в WP оцінили масштаб втрат КремляУкраїна ударами по НПЗ перетворила одну зі стратегічних переваг Росії на проблему: в WP оцінили масштаб втрат Кремля

Вчені назвали два фактори, які загрожують зникненням людства до 2100 року

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 1,7 т.
Вчені назвали два фактори, які загрожують зникненням людства до 2100 року
Вчені закликали не відкладати дії. Джерело: magnific

Зловмисне використання штучного інтелекту та ядерні конфлікти можуть стати найбільшими загрозами для існування людства до 2100 року. Дослідники визначили 17 взаємопов’язаних катастрофічних загроз, серед яких технологічні ризики, конфлікти, хвороби та зміни навколишнього середовища.

Науковці закликали світових лідерів діяти спільно, щоб захистити здоров’я та життя майбутніх поколінь. Про це йдеться в новій доповіді, опублікованій у журналі The Lancet, пише Sky News.

Які загрози можуть призвести до зникнення людства

Крім зловмисного використання штучного інтелекту та ядерних конфліктів, дослідники визначили ще 15 катастрофічних загроз для здоров’я людини. Серед них – забруднення повітря, зміна клімату, природні пандемії, ожиріння, куріння, надмірне вживання алкоголю та погіршення психічного здоров’я.

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 10,3 т.
Сміливо беріться за важливі справи, все закінчиться успіхом: Риби – більше вірте в себе, а Раки – відкиньте сумніви – гороскоп на 12 жовтня
icon 10,3 т.
Сміливо беріться за важливі справи, все закінчиться успіхом: Риби – більше вірте в себе, а Раки – відкиньте сумніви – гороскоп на 12 жовтня
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 4,6 т.
"Патріот і захисник – за покликом серця": на Сумщині загинув воїн із Хмельниччини. Фото
icon 4,6 т.
"Патріот і захисник – за покликом серця": на Сумщині загинув воїн із Хмельниччини. Фото
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 3,1 т.
"Присвятила життя медицині": у Львові на 110-му році життя померла найстарша українка, колишня зв’язкова УПА
icon 3,1 т.
"Присвятила життя медицині": у Львові на 110-му році життя померла найстарша українка, колишня зв’язкова УПА

До переліку також увійшли стійкість до протимікробних препаратів, недоїдання в дитячому віці, звичайні конфлікти, скорочення міжнародної допомоги, високий кров’яний тиск, нерівність доходів, низький рівень освіти та нездорове старіння.

Як оцінювали ризики

Оцінку провели за участю 35 експертів у галузях охорони здоров’я, економіки, безпеки, державного управління та технологій. Дослідники проаналізували сотні небезпек, використовуючи історичні дані та результати дослідження 204 країн і територій.

Ризики оцінювали за кількістю років здорового життя, втрачених через хвороби, інвалідність або передчасну смерть. Загрозу вважали катастрофічною, якщо вона могла призвести до втрати щонайменше одного мільярда років життя з поправкою на інвалідність.

Вчені закликали не відкладати дії

Співголова комісії, професор Крістофер Мюррей, заявив, що людство все ще має можливість протистояти визначеним загрозам. Водночас зволікання з рішеннями лише збільшуватиме витрати в майбутньому.

Докторка Наталія Канем наголосила, що глобальні кризи можуть посилювати нерівність, а найбільше від них потерпатимуть найуразливіші верстви населення.

Дослідники закликали покращувати системи охорони здоров’я, збільшувати інвестиції в технологічні інновації та враховувати можливі ризики під час ухвалення рішень.

Результати дослідження представлять на триденному Всесвітньому саміті з охорони здоров’я в Берліні, який розпочнеться в неділю.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на сьогодні штучний інтелект пропонує безпрецедентні можливості для доступу до інформації та автоматизації завдань. Однак, як показують останні спостереження та дослідження, ШІ впливає на фундаментальні когнітивні функції людини – пам'ять і здатність до навчання.

Схожі теми
Штучний інтелект (ШІ)вченідослідженняядерна зброя
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись