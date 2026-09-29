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Важливим є не стільки сам продукт, скільки його подача, яка формує сприйняття його цінності, – Андрій Бондаренко

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read3 хв
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Важливим є не стільки сам продукт, скільки його подача, яка формує сприйняття його цінності, – Андрій Бондаренко
Андрій Бондаренко
Джерело: особистий архів

Бізнес-девелопер – про те, чому бізнесменам тепер важливо мислити як працівник кіно та телебачення.

Правила піару знову змінилися. Якщо раніше компанії робили ставку на таргетовану та контекстну рекламу, то тепер аудиторія частіше ігнорує ці джерела. Доводиться шукати нові способи достукатися до споживачів, і все частіше в цьому допомагають фахівці з досвідом роботи в медіа, які допомагають не тільки просувати продукт, а й "виявляти болючі місця" у галузі, грамотно позиціонуватися на ринку і навіть переосмислювати бізнес-процеси.

Бізнес-девелопер Андрій Бондаренко зміг на практиці поєднати різні професійні світи. За його словами, це допомогло не тільки грамотно просунути продукт, але й побачити проблему у сфері логістики та запропонувати ринку інноваційну технологію. Його кар’єра розпочалася в медіа: працюючи на телебаченні над масштабними проєктами, він вів переговори з міжнародними корпораціями, бачив, як влаштовані бізнес-процеси, наприклад, у Procter & Gamble, Samsung або в компанії Coca-Cola, і зрозумів, як перетворювати увагу на гроші.

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"І в медіа, і в звичайному бізнесі чудово працює модель Freemium, коли спочатку надаєш клієнту базовий продукт безкоштовно, а потім монетизуєш його за допомогою розширеного функціоналу. Така економіка уваги та довіри застосовується майже скрізь", – каже експерт.

Співпраця з корпораціями допомогла йому зрозуміти, як їхні стандарти комунікації з аудиторією можна застосовувати в малому та середньому бізнесі, і зараз він допомагає підприємцям та блогерам, які звертаються до нього за рекомендаціями, вибудувати позиціонування продукту. Як пояснює Андрій, багато компаній погано роз’яснюють потенційним споживачам свою цінність, особливо в таких складних і консервативних галузях, як логістика, де експерт будує свій бізнес. Навігаційний застосунок на базі штучного інтелекту, наприклад, він із самого початку позиціонував як інструмент, що економить час і гроші, а також полегшує складні процеси. Завдяки цьому вдалося у рази швидше розширити клієнтську базу.

"Важливим є не стільки сам продукт, скільки його презентація. Це не дизайн упаковки, а пояснення, кому, коли і навіщо потрібен ваш товар. Саме презентація формує сприйняття цінності. Можна представити ваш продукт як звичайну послугу, а можна – як унікальне й швидке вирішення проблеми, за яке готові заплатити більше", – пояснює експерт.

Ще одна навичка, яку медійний досвід дає бізнесу, – це відчуття незайнятих ніш. За словами експерта, це допомагає помічати, де є увага аудиторії, але немає якісного продукту. Саме на цьому перетині й з’являються сильні ідеї.

"Медіа формують досвід спостереження: ти постійно аналізуєш, що привертає увагу, а що – ні. Згодом починаєш бачити не лише контент, а й прогалини на ринку, де попит уже сформований, а рішення – слабкі або застарілі", – каже він.

Сьогодні Андрій розробляє перший траковий навігатор на базі ШІ та ділиться знаннями про використання нейромереж у бізнесі. Накопичений досвід він виклав у своєму посібнику для бізнесменів "Math, Not Magic: A Founder’s Guide to AI in Business and What’s Really Under the Hood", де показав, як використовувати ШІ так, щоб він приносив чіткі бізнес-результати та підвищував економічну ефективність. Його рекомендації можна застосовувати в найрізноманітніших галузях, і це свідчить про те, що ідеї на стику медіа та бізнесу здатні змінювати навіть найконсервативніші галузі.

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