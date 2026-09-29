Важливим є не стільки сам продукт, скільки його подача, яка формує сприйняття його цінності, – Андрій Бондаренко

Бізнес-девелопер – про те, чому бізнесменам тепер важливо мислити як працівник кіно та телебачення.

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Правила піару знову змінилися. Якщо раніше компанії робили ставку на таргетовану та контекстну рекламу, то тепер аудиторія частіше ігнорує ці джерела. Доводиться шукати нові способи достукатися до споживачів, і все частіше в цьому допомагають фахівці з досвідом роботи в медіа, які допомагають не тільки просувати продукт, а й "виявляти болючі місця" у галузі, грамотно позиціонуватися на ринку і навіть переосмислювати бізнес-процеси.

Бізнес-девелопер Андрій Бондаренко зміг на практиці поєднати різні професійні світи. За його словами, це допомогло не тільки грамотно просунути продукт, але й побачити проблему у сфері логістики та запропонувати ринку інноваційну технологію. Його кар’єра розпочалася в медіа: працюючи на телебаченні над масштабними проєктами, він вів переговори з міжнародними корпораціями, бачив, як влаштовані бізнес-процеси, наприклад, у Procter & Gamble, Samsung або в компанії Coca-Cola, і зрозумів, як перетворювати увагу на гроші.

"І в медіа, і в звичайному бізнесі чудово працює модель Freemium, коли спочатку надаєш клієнту базовий продукт безкоштовно, а потім монетизуєш його за допомогою розширеного функціоналу. Така економіка уваги та довіри застосовується майже скрізь", – каже експерт.

Співпраця з корпораціями допомогла йому зрозуміти, як їхні стандарти комунікації з аудиторією можна застосовувати в малому та середньому бізнесі, і зараз він допомагає підприємцям та блогерам, які звертаються до нього за рекомендаціями, вибудувати позиціонування продукту. Як пояснює Андрій, багато компаній погано роз’яснюють потенційним споживачам свою цінність, особливо в таких складних і консервативних галузях, як логістика, де експерт будує свій бізнес. Навігаційний застосунок на базі штучного інтелекту, наприклад, він із самого початку позиціонував як інструмент, що економить час і гроші, а також полегшує складні процеси. Завдяки цьому вдалося у рази швидше розширити клієнтську базу.

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"Важливим є не стільки сам продукт, скільки його презентація. Це не дизайн упаковки, а пояснення, кому, коли і навіщо потрібен ваш товар. Саме презентація формує сприйняття цінності. Можна представити ваш продукт як звичайну послугу, а можна – як унікальне й швидке вирішення проблеми, за яке готові заплатити більше", – пояснює експерт.

Ще одна навичка, яку медійний досвід дає бізнесу, – це відчуття незайнятих ніш. За словами експерта, це допомагає помічати, де є увага аудиторії, але немає якісного продукту. Саме на цьому перетині й з’являються сильні ідеї.

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"Медіа формують досвід спостереження: ти постійно аналізуєш, що привертає увагу, а що – ні. Згодом починаєш бачити не лише контент, а й прогалини на ринку, де попит уже сформований, а рішення – слабкі або застарілі", – каже він.

Сьогодні Андрій розробляє перший траковий навігатор на базі ШІ та ділиться знаннями про використання нейромереж у бізнесі. Накопичений досвід він виклав у своєму посібнику для бізнесменів "Math, Not Magic: A Founder’s Guide to AI in Business and What’s Really Under the Hood", де показав, як використовувати ШІ так, щоб він приносив чіткі бізнес-результати та підвищував економічну ефективність. Його рекомендації можна застосовувати в найрізноманітніших галузях, і це свідчить про те, що ідеї на стику медіа та бізнесу здатні змінювати навіть найконсервативніші галузі.

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