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В Україну з російського полону повернули 270 людей: п’ятьох з них вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Фото, відео

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
8,5 т.
В Україну з російського полону повернули 270 людей: п’ятьох з них вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Фото, відео
В Україну з російського полону повернули 270 людей

У п'ятницю, 23 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому в межах домовленостей повернулися 270 наших захисників. Серед них – нацгвардійці, зокрема воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних.

Стільки ж загарбників поїхали до Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Що відомо

За словами президента, серед звільнених українців, які повернулись цього дня додому, – нацгвардійці, зокрема воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

Президент зазначив, що більшість звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі.

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Загалом серед звільнених з російського полону – 38 офіцерів. Також серед військовослужбовців є ті, хто був поневолений у 2018 та 2020 роках.

З російського полону повернули 270 українців.Джерело: Zelenskiy / Official

Також повернулися захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків. Багатьох незаконно засудили в Росії.

Серед тих, хто нині повернувся, – п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року.

Наймолодшому звільненому – 24 роки, найстаршому – 63

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець додав, що наймолодшому звільненому – 24 роки, найстаршому – 63. Один із воїнів має день народження завтра – він відсвяткує його на рідній землі, оборонцю виповниться 60 років.

Омбудсман назвав цей обмін історичним, оскільки вдалося повернути найбільшу кількість засуджених Росією військових: 86 засуджених та одного оборонця, щодо якого здійснювалося кримінальне переслідування.

Також вдалося повернути і тяжкохворих та тяжкопоранених військових. Лубінець наголосив, що щодо кількох із них, які перебувають у критичному стані, він неодноразово звертався до російської сторони.

Українські захисники повернулися додому з неволі.Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Вдалося повернути велику кількість азовців

Омбудсман додав, що уперше за довгий час вдалося повернути велику кількість азовців. Удома також і один військовослужбовець "Айдару".

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що це третій етап комбінованого обміну полоненими, який розпочався 19 серпня.

Там також додали, що більша частина визволених сьогодні захисників потрапила у полон у 2022-му році, зокрема під час оборони Маріуполя. Ще девʼятеро людей – важкохворі.

Нагадаємо, останній масштабний обмін полоненими Україна та Росія провели 19 серпня. Тоді з російської неволі додому повернулися 103 військовослужбовці, найстаршому з них – 59 років, наймолодшому – 26 років. Серед звільнених – захисники, які воювали на Маріупольському, Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що 99% звільнених з полону становлять військовослужбовці рядового та сержантського складу. Наймолодшому захиснику – 26 років, а найстаршому – 59 років. Серед них є двоє військових, які саме напередодні відзначили дні народження. Також додому повернулися оборонці з тяжкими пораненнями та серйозними захворюваннями.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що 21 жовтня нинішнього року Росія звільнила з полону 74-річного громадянина США Стівена Хаббарда, якого окупанти викрали з його будинку в Україні 2 квітня 2022 року в тимчасово окупованому Ізюмі Харківської області та засудили до шести років ув'язнення. У російському полоні американець зазнавав катувань з боку окупантів – його морили голодом, били палицями, кийками й ногами, електрошокером, цькували собаками, змушували повзати коридорами.

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