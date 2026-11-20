В Україну йдуть морози і сніг. Протягом найближчого тижня погода демонструватиме тенденцію до похолодання. Найнижчі температури синоптики очікують наприкінці тижня у Карпатах, особливо на високогір’ї. Натомість на решті території країни вночі можливі морози до -5 градусів, проте, вдень пануватимуть "плюси".

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Водночас наступного тижня морози можуть посилитися. Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA розповіла провідна фахівчиня відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксана Скляр.

Якою буде погода в Україні до кінця робочого тижня та на вихідних

У п’ятницю в Україні пройдуть дощі різної інтенсивності. На заході буде невеликий дощ, натомість на сході та північному сході країни вночі опадів не буде. Синоптики попереджають про пориви вітру до 22 метрів за секунду на всій території країни, окрім північної частини. Вночі та вдень пануватимуть "плюсові" температури, +2… +8 градусів. На півдні країни традиційно буде найтепліше. Вночі тут очікується +7… +12 градусів, вдень +11… +16 градусів. В Карпатах вночі буде помірний, а вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями може утворюватися ожеледиця. Температура вночі та вдень в карпатському регіоні буде -2… +3 градусів.

Натомість в суботу в Гідрометцентрі очікують на прояснення та похолодання на 1-2 градуси. У нічні години на північному сході можуть пройти помірні дощі, а також спостерігатися сильні пориви вітру, натомість у південній частині дощів не буде. Вночі температура буде триматися в межах +2… +8 градусів, натомість на заході може бути мороз до -3 градусів. У денні години на більшій частині території Україні повітря прогріватиметься до +4… +10 градусів, водночас на півдні буде тепліше, до +8… +14 градусів. В Карпатах вночі синоптики прогнозують невеликий, а вдень помірний сніг та мокрий сніг. В цьому регіоні на дорогах місцями може утворюватися ожеледиця. Температура вночі та вдень буде +1… -4 градусів.

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У неділю місцями пройдуть невеликі дощі, на заході та півночі країни з мокрим снігом. На заході, півночі, Вінниччині та Черкащині вночі температура може опускатися до -5 градусів, натомість вдень повітря прогріватиметься до +5 градусів. На решті території країни вночі синоптики прогнозують +2… +7 градусів, а вдень +5… +10 градусів. Водночас в Карпатах пройде невеликий сніг, а вночі температура опуститься до -3… -8 градусів. Вдень у цьому регіоні також буде мороз до -5 градусів.

Якою буде погода в Україні наступного тижня

У понеділок на більшій частині території України синоптики очікують дощі, подекуди з мокрим снігом. Натомість на заході та півночі істотних опадів не буде. Нічні температури опускатимуться до -5 градусів, а денні підніматимуться до +5 градусів. Натомість на крайньому півдні буде значно тепліше. Вночі +2… +7 градусів, вдень +7… +12 градусів.

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Згідно з консультативним прогнозом, у вівторок на сході та південному сході країни можуть пройти помірні дощі. У середу місцями можливий невеликий сніг. У четвер буде переважно без опадів. У п’ятницю на правобережжі синоптики прогнозують невеликі опади. Температура в ці дні на більшій частині території України становитиме -2… -8 градусів, вдень -2… +4 градуси.

Чи буде сніг в Карпатах?

Протягом останніх днів сніговий покрив у Карпатах не встиг сформуватися через те, що у денні години в цьому регіоні здебільшого переважають додатні температури. Лише на високогір’ї Івано-Франківської області спостерігається незначний сніговий покрив висотою в один сантиметр.

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"Можливо, надалі, коли буде знижуватись температура повітря, будуть проходити сніги і сніговий покрив формуватиметься, але саме на високогір’ї. Але так само вдень він може танути або, навпаки, перетворюватися на ожеледицю", – пояснила синоптикиня.

Детальний прогноз погоди по регіонах України на кожен день

Український гідрометцентр опублікував мапи погоди в Україні на період до 23 листопада. Вони демонструють досить суттєві температурні зміни, а також попереджають про сніг.

У п’ятницю, 20 листопада, майже на всій території України очікується хмарна погода та опади різної інтенсивності. Проте, від’ємних температур синоптики не передбачають. У нічні години стовпчик термометру сягатиме відміток від +3… +5 градусів на півночі та північному сході до +12… +14 градусів на Одещині та Миколаївщині. Вдень повітря прогріватиметься від +4… +6 градусів на півночі до +15… +17 градусів на півдні.

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В суботу, 21 листопада, сонячна погода та прояснення очікуються на півночі, частково у центрі та на півдні країни. На решті території країни пануватиме хмарна погода, на заході з невеликими опадами. Вночі найпрохолодніше буде на північному заході, +2… +4 градусів, а найтепліше, +9… +11 градусів, на Одещині та Миколаївщині. У денні години так само найпрохолодніше буде на північному заході, де повітря прогріватиметься до позначки усього +2… +4 градусів. Натомість найвищі температури будуть зафіксовані на півдні країни, до +15 градусів.

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У неділю, 22 листопада, погода з проясненнями очікується на більшій частині території України. Проте, це прояснення супроводжуватиметься похолоданням. Нічні температури знизяться від 0… -2 градусів на півночі та північному заході до +10 градусів на півдні. Натомість у денні години найпрохолодніше буде на Чернігівщині, де очікується 0… +2 градуси, а найтепліше на півдні, де повітря прогріватиметься до рекордних +12 градусів.

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У понеділок, 23 листопада, погода з проясненнями можлива лише на заході та крайньому сході країни. У решті регіонів буде хмарно, подекуди з опадами. Найпрохолоднішими ночі будуть у центральній частині країни, де очікується до -2 градусів. Водночас найтеплішими ночі будуть на Одещині, Миколаївщині та в Криму – до +8 градусів. Вдень повітря прогріватиметься від 0… +2 градусів у північній частині України до +10… +12 градусів у південних областях.