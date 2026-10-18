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В Україну йдуть дощі та похолодання: якою буде погода на початку нового тижня

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
icon 1,5 т.
В Україну йдуть дощі та похолодання: якою буде погода на початку нового тижня
Ілюстративне фото. Осінь. Джерело: Magnific

На початку наступного тижня в Україну прийде похолодання й дощі на переважній частині території країни. Погоду в цей період формуватиме циклон, який принесе зниження температури й опади.

Найнижча температура вночі очікується +8 градусів у Львівській області, вдень щонайбільше буде +19 градусів на сході країни. Таку погоду прогнозує Укргідрометцентр.

Погода в Україні 19 жовтня

19 жовтня на заході України буде хмарно, місцями мінлива хмарність, невеликий, подекуди помірний дощ. Температура повітря вночі+5...+8 градусів, вдень +8...+10 градусів.

У північних регіонах буде хмарно, місцями мінлива хмарність, подекуди невеликий або помірний дощ. Вночі температура повітря очікується +5...+10 градусів, вдень +10...+12 градусів.

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У центральних областях України в понеділок буде хмарно, місцями мінлива хмарність, невеликий, подекуди помірний дощ. Нічна температура +7...+9 градусів, денна +8...+12 градусів.

На півдні цього дня прогнозують хмарну погоду, невеликий дощ. Нічна температура повітря +10...+12 градусів, денна +11... +14 градусів.

На сході країни буде хмарно, місцями мінлива хмарність, невеликий і помірний дощ. Вночі температура повітря досягне +11...+13 градусів, вдень +14...+16 градусів.

У Криму мінлива хмарність, невеликий дощ. Температура повітря вночі буде +10...+12 градусів, вдень +14...+16 градусів.

Погода в Києві

У столиці цього дня очікується дощова погода. Температура вночі буде +13...+15, вдень +14...+16 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 19 жовтня.Джерело: Укргідрометцентр

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

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