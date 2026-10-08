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В Україну йде похолодання: синоптикиня назвала області, які зачепить найбільше. Карта

Катя Помазан
Катя Помазан
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В Україну йде похолодання: синоптикиня назвала області, які зачепить найбільше. Карта
Осінь. Джерело: pexels.com

У четвер, 8 жовтня, погода в Україні зміниться під впливом холодного атмосферного фронту, який насамперед охопить західні та північні регіони. У цих областях очікуються опади й зниження температури, тоді як на решті території країни буде сухо та аномально тепло.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. Прогноз погоди також оприлюднений на сайті Українського гідрометеорологічного центру.

У п’ятницю дощі пройдуть у західних областях, на півночі України, за винятком Сумщини, а також на Вінниччині та в окремих районах Черкаської області. Саме ці регіони відчують найбільший вплив атмосферного фронту.

На заході температура повітря становитиме +13…+17 °C. У більшості північних областей та на Вінниччині очікується +17…+19 °C.

Водночас на решті території України опадів не прогнозують. Там погода залишатиметься сухою, а повітря прогріється до +20…+24 °C.

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Окремою особливістю п’ятниці стане посилення вітру. Західний та південно-західний вітер місцями матиме пориви 15-20 м/с.

У столиці 9 жовтня на Київщині очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі опадів не прогнозують, а вдень місцями пройде короткочасний дощ.

В Україну йде похолодання: синоптикиня назвала області, які зачепить найбільше. Карта

Прогноз погоди на 9 жовтня. Джерело: Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде південно-західним, 7-12 м/с, а вдень по області можливі пориви до 15-18 м/с. Температура вночі становитиме +7…+12 °C, вдень повітря прогріється до +18…+23 °C.

У Києві вночі очікується +10…+12 °C, а вдень близько +20 °C. Водночас синоптикиня зазначила, що говорити про тривале серйозне похолодання поки зарано. Після проходження атмосферного фронту в Україні ще буде чимало періодів із теплою та комфортною осінньою погодою.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Київській області в четвер, 8 жовтня, синоптикипрогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря в регіоні у день максимально прогріється до +23°С.

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