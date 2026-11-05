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В Україну ввірветься невелике потепління: синоптикиня назвала дату

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
528
В Україну ввірветься невелике потепління: синоптикиня назвала дату
Осінь. Джерело: pexels

В Україні найближчим часом збережеться холодна погода з нічними заморозками та температурою до +9 градусів удень. Проте вже 10-11 листопада очікується незначне підвищення температури повітря, яке перерве період осіннього похолодання.

Про це синоптикиня Наталка Діденко розповіла в етері телеканалу "Еспресо" та Slawa.TV. Вона також уточнила прогноз погоди для різних регіонів країни на 5 листопада.

У четвер, 5 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода без істотних опадів. Невеликі локальні дощі можливі лише на Чернігівщині та Сумщині.

В Україну ввірветься невелике потепління: синоптикиня назвала дату

Прогноз погоди. Джерело: Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях удень температура повітря становитиме +5…+9 градусів, а вночі опуститься до 0…-3 градусів. Також очікується поривчастий вітер.

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На півночі країни вдень стовпчики термометрів показуватимуть +4…+7 градусів. Уночі температура коливатиметься близько нуля, місцями можливі невеликі морози.

На сході України істотних змін погодних умов не прогнозують. У Луганській, Донецькій та Харківській областях опадів не очікується, а вночі температура місцями може опуститися до нуля.

У центральних регіонах удень повітря прогріється до +5…+9 градусів. На Дніпропетровщині місцями буде дещо тепліше. Водночас на Вінниччині та Черкащині найближчої ночі можливі невеликі морози.

На півдні також утримається прохолодна, подекуди холодна погода. Дощів у регіоні не передбачається.

У столиці найближчої ночі температура повітря становитиме близько 0 градусів, а на околицях можливі невеликі морози. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +5…+6 градусів. Істотних опадів синоптикиня не прогнозує.

Нинішнє похолодання не затримається надовго. Уже в середині наступного тижня температурні показники дещо підвищаться.

"В Україні поки що такий холодний період. Десь 10-11 листопада очікується невелике підвищення температури повітря", – наголосила синоптикиня.

В Україну ввірветься невелике потепління: синоптикиня назвала дату

Прогноз погоди. Джерело: Український гідрометеорологічний центр.

Водночас ідеться саме про незначне потепління, тому на різку зміну погодних умов розраховувати не варто. Діденко закликала стежити за оновленнями прогнозу.

В Україну ввірветься невелике потепління: синоптикиня назвала дату

Прогноз погоди. Джерело: Український гідрометеорологічний центр.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Карпати прийшла справжня зима. На горі Піп Іван Чорногірський зранку в четвер, 5 листопада 2026 року, температура повітря опустилася до 9° морозу. На вершині – сніг і ясно.

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