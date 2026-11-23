В Україні протягом тижня з 23 до 29 листопада очікується поступове зниження температури повітря. На початку періоду погоду визначатиме південний циклон, однак у другій половині тижня його змінить антициклон.

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Разом із надходженням арктичного повітря зі Скандинавії прийдуть морози, сніг та поривчастий північний вітер. Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на тиждень.

Коли в Україну прийде похолодання

За прогнозом фахівця, у другій половині тижня та на вихідних атмосферний тиск зростатиме, а погода поступово стабілізується. Водночас надходження арктичної повітряної маси зі Скандинавського півострова спричинить відчутне зниження температури, особливо в північних і західних областях.

Похолодання супроводжуватиметься снігом та поривчастим північним вітром. У деяких регіонах його швидкість сягатиме 15–17 м/с. Середньодобова температура поступово опуститься нижче нуля, що ознаменує початок метеорологічної зими.

Погода в Україні 23 листопада

У понеділок, 23 листопада, під впливом південного циклону в більшості областей буде нестійка та контрастна погода.

Очікуються дощі, а в західних і північних регіонах – переважно сніг та мокрий сніг. Вдень у південних, східних і Дніпропетровській областях місцями пройдуть значні дощі, у Криму можлива гроза.

Вітер уночі буде змінних напрямків, удень – північний або північно-західний, швидкістю 7–12 м/с. У південній частині місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря протягом доби в західних і північних областях становитиме від -2 до +3 °С. На решті території очікується +4…+9 °С, а на півдні та в Криму – +9…+14 °С.

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Якою буде погода 24 листопада

У вівторок, 24 листопада, на більшій частині території України, крім південних областей, пройдуть невеликі сніг та мокрий сніг. На заході й північному сході місцями очікуються помірні опади.

Вітер буде західний або північно-західний, 7–12 м/с. Удень у південних і східних областях місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Головні історії дня

Уночі температура становитиме -4…+1 °С, удень – від -1 до +4 °С.

Прогноз на 25 листопада

У середу, 25 листопада, вночі місцями очікуються невеликі сніг та мокрий сніг, а вдень істотних опадів не прогнозують.

Вітер буде західний і північно-західний, швидкістю 7–12 м/с. У західних областях він змінюватиме напрямок і становитиме 3–8 м/с.

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Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до -6 °С, удень – від -2 до +3 °С. У Карпатах буде холодніше: вночі -6…-11 °С, удень -1…-6 °С.

Якою буде погода 26 листопада

У четвер, 26 листопада, на більшій частині території України очікується малохмарна погода без опадів. Лише вночі на півночі Лівобережжя місцями можливий невеликий сніг.

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Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с. Уночі температура становитиме -2…-7 °С, а в Карпатах і на Прикарпатті – -6…-11 °С.

Удень стовпчики термометрів покажуть від -2 до +3 °С. У Криму та Одеській області буде тепліше – +3…+8 °С.

Прогноз погоди на 27 листопада

У п’ятницю, 27 листопада, опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть у південно-західних областях і Криму. В інших регіонах країни збережеться стійка погода без опадів.

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Вітер буде змінних напрямків, швидкістю 3–8 м/с. Уночі температура повітря становитиме -3…-8 °С, удень – -3…+2 °С.

У південній частині країни буде тепліше: вночі +1…+6 °С, удень +3…+8 °С.

Якою буде погода на вихідних 28–29 листопада

У суботу, 28 листопада, під впливом виступу Скандинавського антициклону в Україні очікується холодна та суха погода без опадів. Вітер буде північний або північно-східний, 5–10 м/с.

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Уночі температура опуститься до -6…-11 °С, удень становитиме 0…-5 °С. На півдні країни вночі прогнозують -4…+1 °С, удень – -2…+3 °С.

У неділю, 29 листопада, холодна погода без опадів збережеться по всій Україні. Вітер буде північний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -6…-11 °С, а в західних регіонах місцями опуститься до -13 °С. Удень очікується -4…+1 °С.

У Карпатах морози будуть сильнішими: вночі -11…-16 °С, удень – -4…-9 °С.

Як писав OBOZ.UA, прийдешня зима в Україні, за попередніми оцінками синоптиків, буде теплішою за кліматичну норму, однак це не означає, що країна уникне сильних морозів. Температура може суттєво коливатися: в окремі дні січня стовпчики термометрів здатні показувати як +15, так і -15 градусів.