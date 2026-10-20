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В Україну у жовтні прийшло "аномальне" тепло: синоптик пояснив, що відбувається

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
54
В Україну у жовтні прийшло "аномальне" тепло: синоптик пояснив, що відбувається
Південні циклони принесли тепло та дощі. Джерело: pexels

У жовтні в Україну прийшло аномальне тепло, яке приніс південний циклон із Прикаспійської низовини. У вихідні середньодобова температура становила 12–14 градусів, що на 5 градусів і більше перевищувало кліматичну норму.

Найближчими днями погоду визначатиме антициклон Gerhard, який принесе більше сонця та збереже нетипове для сезону тепло. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

Південні циклони принесли тепло та дощі

За словами синоптика, аномальне тепло, яке спостерігається в Україні, надійшло з Прикаспійської низовини разом із південним циклоном. Температурні показники у вихідні відповідали радше кліматичним умовам другої половини вересня, ніж жовтня.

У період із 16 до 19 жовтня південні циклони принесли на Черкащину 14–25 мм опадів. Це становить одну-дві декадні норми.

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Як зазначив Постригань, дощі виявилися своєчасними для регіону: вони сприяли дружним сходам озимини та знизили рівень пожежної небезпеки в лісах області.

Водночас в інших регіонах рясні опади спричинили проблеми. Зокрема, Стамбул та низка інших районів Туреччини постраждали від рекордної зливи, яку місцева влада назвала найсильнішою за останні 84 роки. У деяких частинах міста зафіксували до 260 літрів опадів на квадратний метр.

В Україну у жовтні прийшло ''аномальне'' тепло: синоптик пояснив, що відбувається

Карта. Джерело: facebook.com/vitalijpostrigan

20 жовтня в Україні ще пройдуть дощі

За прогнозом синоптика, період сірої та туманної погоди завершується, а синоптична ситуація перебудовується. Останній із серії південних циклонів втрачає активність, поступаючись місцем антициклону Gerhard.

У вівторок, 20 жовтня, атмосферні фронти з півдня ще зачіпатимуть Правобережжя та південь України. Там очікуються дощі, які будуть інтенсивнішими вночі.

Температура повітря залишатиметься вищою за сезонну норму. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 6–11 градусів, а вдень – 14–19 градусів.

До кінця тижня сильного похолодання не очікується

За попередніми прогностичними розрахунками, до кінця поточного тижня доступ арктичного холоду в Україну залишатиметься заблокованим. Натомість вітри продовжать приносити прогріте повітря, але вже із Середземномор'я та Балкан.

Істотних опадів синоптик не прогнозує. Температура повітря вночі становитиме 7–12 градусів, а вдень – 13–18 градусів.

Антициклон Gerhard забезпечить погожу та по-вересневому теплу погоду. Додатковою перевагою стане збільшення кількості сонячних годин.

За словами Постриганя, така погода сприятиме економії енергоресурсів на обігрів приміщень і дасть змогу ще трохи відтермінувати початок опалювального сезону.

В Україну у жовтні прийшло ''аномальне'' тепло: синоптик пояснив, що відбувається

Карта. Джерело: Скриншот

В Україну у жовтні прийшло ''аномальне'' тепло: синоптик пояснив, що відбувається

Карта. Джерело: Скриншот

В Україну у жовтні прийшло ''аномальне'' тепло: синоптик пояснив, що відбувається

Карта. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, метеорологи Карпат поділилися прогнозом щодо майбутньої зими в Україні. За даними спостережень на метеостанції Пожижевська, є підстави очікувати, що зима буде відносно теплою.

Як писав OBOZ.UA, в Карпатах випав сніг і гори вкрилися зимовими краєвидами. Сніг засипав, зокрема, гори Близниця, Шпиці та Хом’як.

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