В Україну ще ввірветься нова хвиля тепла: синоптикиня назвала дату

Найближчими вихідними, 14–15 листопада, в Україні переважатиме прохолодна погода без опадів. Дещо тепліше буде лише на сході та південному сході країни.

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Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко. Вона додала, що уже 18 листопада до нас ввірветься нова хвиля підвищення температури.

Детальніше про погоду в Україні

За прогнозом метеорологині, 14–15 листопада, в Україні пануватиме антициклональна погода. У більшості областей опадів не очікується. Невеликий виняток становитимуть східні регіони та Крим, де дощі можливі в суботу, 14 листопада.

Місцями утворюватимуться тумани, які погіршуватимуть видимість на дорогах. Тому водіям Діденко порадила бути особливо уважними під час поїздок.

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Після відносно теплого періоду в більшості регіонів країни відчутно похолодає. Прохолодна погода вже встановилася на заході України, а найближчими днями пошириться й на інші області. Вдень температура повітря становитиме +4 – +8 градусів.

Трохи тепліше буде лише на сході та південному сході країни. Там у суботу ще збережеться +10 – +14 градусів. Надалі температура знизиться і в цих регіонах.

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"Надалі побуде холоднувата погода, проте найближче підвищення температури повітря прийде орієнтовно у середу, 18-го листопада", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, для України зима 2026–2027 років може бути відносно м’якою. Водночас синоптики не виключають короткочасних хвиль морозів, снігопадів і суттєвих коливань температури.

Як писав OBOZ.UA, на початку листопада в окремих регіонах України вже випав перший сніг. Місцями опади створили справжню зимову атмосферу, хоча календарна зима ще не настала.