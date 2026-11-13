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В Україну ще ввірветься нова хвиля тепла: синоптикиня назвала дату

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
552
В Україну ще ввірветься нова хвиля тепла: синоптикиня назвала дату
Погода в Україні. Джерело: pexels.com

Найближчими вихідними, 14–15 листопада, в Україні переважатиме прохолодна погода без опадів. Дещо тепліше буде лише на сході та південному сході країни.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко. Вона додала, що уже 18 листопада до нас ввірветься нова хвиля підвищення температури.

Детальніше про погоду в Україні

За прогнозом метеорологині, 14–15 листопада, в Україні пануватиме антициклональна погода. У більшості областей опадів не очікується. Невеликий виняток становитимуть східні регіони та Крим, де дощі можливі в суботу, 14 листопада.

В Україну ще ввірветься нова хвиля тепла: синоптикиня назвала дату

Прогноз погоди. Джерело: meteo.gov.ua

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В Україну ще ввірветься нова хвиля тепла: синоптикиня назвала дату

Прогноз погоди. Джерело: meteo.gov.ua

Місцями утворюватимуться тумани, які погіршуватимуть видимість на дорогах. Тому водіям Діденко порадила бути особливо уважними під час поїздок.

В Україну ще ввірветься нова хвиля тепла: синоптикиня назвала дату

Прогноз погоди. Джерело: meteo.gov.ua

Після відносно теплого періоду в більшості регіонів країни відчутно похолодає. Прохолодна погода вже встановилася на заході України, а найближчими днями пошириться й на інші області. Вдень температура повітря становитиме +4 – +8 градусів.

В Україну ще ввірветься нова хвиля тепла: синоптикиня назвала дату

Прогноз погоди. Джерело: meteo.gov.ua

Трохи тепліше буде лише на сході та південному сході країни. Там у суботу ще збережеться +10 – +14 градусів. Надалі температура знизиться і в цих регіонах.

"Надалі побуде холоднувата погода, проте найближче підвищення температури повітря прийде орієнтовно у середу, 18-го листопада", – йдеться у повідомленні.

В Україну ще ввірветься нова хвиля тепла: синоптикиня назвала дату

Прогноз погоди. Джерело: meteo.gov.ua

В Україну ще ввірветься нова хвиля тепла: синоптикиня назвала дату

Пост. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, для України зима 2026–2027 років може бути відносно м’якою. Водночас синоптики не виключають короткочасних хвиль морозів, снігопадів і суттєвих коливань температури.

Як писав OBOZ.UA, на початку листопада в окремих регіонах України вже випав перший сніг. Місцями опади створили справжню зимову атмосферу, хоча календарна зима ще не настала.

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