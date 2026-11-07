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В Україну прийшла справжня зима: деякі регіони вже засипав перший сніг

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
528
В Україну прийшла справжня зима: деякі регіони вже засипав перший сніг
В Україну прийшла справжня зима. Джерело: Telegram-канал Об’єктив

У ніч на 7 листопада вулиці кількох регіонів України поринули в зимову атмосферу. Перший сніг випав у низці областей на лівобережній частині країни.

Таким чином осінь остаточно поступилася місцем холодним циклонам, принісши із собою перші серйозні заморозки та білі краєвиди. OBOZ.UA зібрав кадри першого снігу з різних куточків країни.

Де вже випали перші опади

Найбільше опадів у вигляді першого снігу зафіксували на сході та в центрі країни. Справжній зимовий покрив спостерігався у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській областях.

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На Полтавщині сніг почав падати ще пізно ввечері, припорошивши дахи будинків, дерева та проїжджу частину. На Харківщині регіональні автодороги й міські вулиці також укрило білим шаром.

Першими кадрами засніжених доріг також поділилися жителі Дніпропетровської області.

Синоптики попередили про можливу ожеледицю на автошляхах через негоду. За інформацією Укргідрометцентру, протягом 7 листопада в Україні буде хмарна погода з проясненнями.

У центральних, південних і східних областях синоптики прогнозують невеликий сніг, який на півдні та сході країни супроводжуватиметься дощем.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Карпати прийшла справжня зима. На горі Піп Іван Чорногірський уранці в четвер, 5 листопада 2026 року, температура повітря опустилася до 9° морозу. На вершині – сніг і ясно.

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