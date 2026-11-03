В Україну після похолодання ще ввірветься тепло: синоптикиня розповіла про зміни погоди

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюХто така Валентина МолодаП’яні ДТП та організація протестів з побиттям під будинком вчителя: що відомо про "медика швидкої", яка зібрала натовп біля військових під КиєвомРосія завдала удару по Харкову: пошкоджено медзаклад, постраждали понад 70 людейРосія завдала удару по Харкову: пошкоджено медзаклад, постраждали понад 70 людейПопередній курс долара більше не актуальнийСтарий курс вже неактуальний: здавати долари в українські обмінники стало дорожче"Рятував життя": від удару ворожого КАБу загинув військовий хірург Артем "Кусто" Багрій. Фото"Рятував життя": від удару ворожого КАБу загинув військовий хірург Артем "Кусто" Багрій. ФотоОльга Сумська з новою стрижкою з'явилася на премії "Людина року" та заговорила про свою 140-річну династію. ВідеоОльга Сумська з новою стрижкою з'явилася на премії "Людина року" та заговорила про свою 140-річну династію. ВідеоЇй назавжди буде 29: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по вокзалу в Дніпрі. ФотоЇй назавжди буде 29: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по вокзалу в Дніпрі. ФотоЕфект Deep Strike. Як екіпажі ССО посунули межі фронту на 3000 кілометрівЕфект Deep Strike. Як екіпажі ССО посунули межі фронту на 3000 кілометрів"Усі розуміють, хто це": Олена Тополя знайшла "прослушку" в себе вдома та натякнула, що замовник секс-скандалу може уникнути покарання"Усі розуміють, хто це": Олена Тополя знайшла "прослушку" в себе вдома та натякнула, що замовник секс-скандалу може уникнути покаранняНаталія Єгорова вперше розкрила, ким працює її старший син за кордоном: обрав бізнес, а не спортНаталія Єгорова вперше розкрила, ким працює її старший син за кордоном: обрав бізнес, а не спорт
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

В Україну після похолодання ще ввірветься тепло: синоптикиня розповіла про зміни погоди

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
582
В Україну після похолодання ще ввірветься тепло: синоптикиня розповіла про зміни погоди
Осінь. Джерело: Pexels

Уже з 10-11 листопада в більшості областей України очікується підвищення температури повітря. Водночас потепління супроводжуватиметься періодичними дощами, а до цього часу українцям доведеться зважати на холодну погоду та сильний вітер.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. Холодний період в Україні триватиме орієнтовно до 10 листопада.

Після цього температурні показники почнуть зростати, хоча погода стане більш вологою через періодичні опади.

В Україну після похолодання ще ввірветься тепло: синоптикиня розповіла про зміни погоди

Метеорологічна карта. Джерело: Facebook Наталки Діденко/DWD.

У середу, 4 листопада, температура повітря протягом доби суттєво не відрізнятиметься. У більшості регіонів стовпчики термометрів показуватимуть +5…+9 градусів, а на півдні, південному сході та Закарпатті буде тепліше – від +9 до +12 градусів.

Читайте також
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
8,5 т.
Петропавлівська Борщагівка: причини і наслідки конфлікту
8,5 т.
Петропавлівська Борщагівка: причини і наслідки конфлікту
Ігор Савчук (військовий)Ігор Савчук (військовий)
5,7 т.
Як підробна "швидка", тітушки та натовп влаштували диверсію на користь ворога
5,7 т.
Як підробна "швидка", тітушки та натовп влаштували диверсію на користь ворога
Володимир В'ятровичВолодимир В'ятрович
5,5 т.
Росія поступово демонтує те, завдяки чому Україна досі тримається. Що робити?
5,5 т.
Росія поступово демонтує те, завдяки чому Україна досі тримається. Що робити?
В Україну після похолодання ще ввірветься тепло: синоптикиня розповіла про зміни погоди

Прогноз на 4 листопада. Джерело: Український гідрометеорологічний центр.

Опадів у більшості областей не прогнозують. Винятком стане Крим, де очікуються дощі.

Водночас практично по всій Україні дутиме сильний північний вітер. Через нього фактичне відчуття температури буде нижчим, тому синоптикиня радить не нехтувати теплим одягом.

У Києві 4 листопада також буде сухо. Очікується рвучкий північний вітер, а повітря прогріється до +6…+8 градусів.

До кінця поточного тижня в Україні переважатиме холодна погода з невеликими плюсовими температурами вдень. Уночі найближчими вихідними місцями можливі невеликі морози.

Водночас після 10 листопада погодна ситуація зміниться: у більшості областей очікується потепління. Воно буде вологим і супроводжуватиметься періодичними дощами.

Синоптикиня також зазначила, що надто сильного холоду найближчим часом не передбачається.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в листопаді, грудні, січні та лютому погода в Україні може перевищувати кліматичну норму на кілька градусів, через що взимку нерідко будуть плюсові температури й навіть справжня весна. Періоди похолодань, звісно, також будуть, але не такими суворими, як минулої зими. Крім того, ці похолодання не будуть тривалими.

Схожі теми
Прогноз погодипогодасиноптикНаталка ДіденкоНаталка Діденко
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!