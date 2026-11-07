В Україні знову почали запроваджувати режим світломаскування: який регіон став першим

Міський голова Овруча на Житомирщині Іван Коруд заявив, що внаслідок ударів російських БпЛА електропідстанція "Овруч" була повністю знищена. Він зазначив, що навіть якщо електропостачання буде відновлено, це не означатиме, що загроза минула; чиновник закликав дотримуватися вимог світломаскування у вечірній та нічний час.

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Його звернення опублікували на сторінці Овруцької міської ради у Facebook ввечері 7 листопада. Мер зауважив, що відновлення електропостачання триватиме значний час, і попросив усіх бути готовими до тривалої відсутності світла.

"Водночас наголошую: якщо електропостачання буде відновлено, це не означає, що загроза минула. Вкотре звертаюся до кожного жителя громади неухильно дотримуватися вимог світломаскування у вечірній та нічний час", – заявив Коруд.

Що відомо про режим світломаскування

Міський голова Овруча наголосив, що необхідно вимкнути зовнішнє освітлення будівель, рекламні конструкції, світлові вивіски, підсвічування фасадів, вітрин та інших об’єктів, які створюють зайве освітлення.

При цьому світломаскування має бути забезпечене не лише підприємствами, установами та організаціями, а й у кожному приватному домоволодінні. Треба вимкнути освітлення дворів, прибудинкових територій, фасадів та будь-яке інше світло, яке може бути видимим ззовні.

"Це необхідні безпекові заходи, від яких залежить захист нашої громади та життя людей. У нинішніх умовах кожне світло, яке можна вимкнути, має бути вимкнене. Прошу поставитися до цього звернення з усією відповідальністю, розумінням та належною увагою. Безпека громади залежить від свідомості й відповідальності кожного з нас. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", – закликав чиновник.

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Як повідомляв OBOZ.UA, у Житомирі тимчасово зупинять увесь електротранспорт, а вуличне освітлення працюватиме в економному режимі. Такі заходи пов'язані зі значними пошкодженнями енергосистеми внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

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Мешканців закликали якомога менше користуватися електроприладами, особливо в години пікового навантаження. А підприємців попросили обмежити використання декоративного та рекламного освітлення, підсвічування фасадів, рекламних вивісок і електронних екранів, щоб зменшити споживання електроенергії.