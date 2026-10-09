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В Україні запроваджують спеціальні правила паркування для водіїв із дітьми: деталі МВС

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
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В Україні запроваджують спеціальні правила паркування для водіїв із дітьми: деталі МВС
Нові правила паркування для водіїв, які перевозять дітей. Джерело: Facebook/m.smushak

В Україні запроваджують спеціальні правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років. Кабінет Міністрів України схвалив постанову, розроблену Міністерством внутрішніх справ на виконання відповідного закону.

Про рішення повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський у Facebook. За його словами, для таких водіїв запровадять розпізнавальні знаки на автомобілях, а на паркувальних майданчиках облаштують спеціальні місця.

В Україні запроваджують спеціальні правила паркування для водіїв із дітьми: деталі МВС

Спеціальні правила паркування для водіїв. Джерело: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

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На паркувальних майданчиках позначатимуть місця для автомобілів водіїв із дітьми до трьох років. Для цього використовуватимуть спеціальну розмітку та таблички із зображенням дитячого візка.

За словами Вигівського, рішення має враховувати потреби родин із маленькими дітьми. Міністр зазначив, що постанова є одним із кроків до сучасної системи організації дорожнього руху та паркування.

Основні вимоги

Кількість спеціальних паркомісць має становити не менше ніж 5% від загальної кількості місць на майданчику. Водночас незалежно від розрахунку там повинно бути щонайменше одне таке місце.

Також передбачені вимоги до розташування паркомісця. Воно має бути не далі ніж за 50 метрів від в’їзду на майданчик.

Водії, які позначать автомобіль спеціальним розпізнавальним знаком, повинні мати електронний або паперовий документ, що підтверджує вік дитини.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, чи може вулиця бути для паркування лише для її жителів. Що насправді каже український закон та як це працює у Європі.

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