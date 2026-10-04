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В Україні з 18 жовтня зміняться правила бронювання від мобілізації: кого це стосуватиметься

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 1,1 т.
В Україні з 18 жовтня зміняться правила бронювання від мобілізації: кого це стосуватиметься
З 18 жовтня зміняться критерії визначення критично важливих підприємств. Джерело: "Суспільне Луцьк"

З 18 жовтня 2026 року для частини підприємств зміняться критерії визначення критично важливого статусу. Нові правила стосуватимуться агросектору та мають розширити можливості бронювання від мобілізації для невеликих виробників.

Про це розповіла консультантка Всеукраїнської Аграрної Ради з питань обліку, оподаткування та бронювання військовозобов’язаних Леся Панкратова. За її словами, нові критерії мають дати більше можливостей підприємствам, які раніше не могли отримати статус критично важливих через масштаб господарства.

Що зміниться

Раніше одним із ключових показників була наявність не менш як 200 гектарів сільськогосподарських угідь. Тепер передбачені альтернативні варіанти відповідності критеріям.

Зокрема, йдеться про річний дохід підприємства не менше 20 млн гривень або окремий критерій для господарств із багаторічними насадженнями – від 50 гектарів таких насаджень.

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Таким чином, частина менших виробників зможе претендувати на критичний статус не лише за площею земель, а й за іншими показниками.

Чому радять не чекати

Розширення критеріїв може збільшити кількість підприємств, які подаватимуть документи на отримання або підтвердження статусу. Через це може зрости навантаження на органи, які розглядають такі заявки.

Підприємствам, у яких наближається завершення чинного статусу, рекомендують починати процедуру заздалегідь.

"Підприємствам варто подавати документи завчасно. На практиці краще раніше продовжити статус критично важливого підприємства, ніж допустити навіть кількаденну перерву. У питаннях бронювання кожен день має значення", – наголосила Панкратова.

Що буде із зарплатним критерієм

Окремо питання бронювання пов'язане із зарплатним критерієм. Для заброньованих працівників має забезпечуватися встановлений рівень заробітної плати.

З 1 вересня 2026 року загальна вимога становить не менше трьох мінімальних зарплат. За нинішньої мінімальної зарплати у 8647 гривень це 25 941 гривня.

Водночас у проєкті державного бюджету на 2027 рік закладено підвищення мінімальної зарплати до 9546 гривень. Якщо цю суму затвердять, необхідний рівень зарплати для бронювання становитиме 28 638 гривень: 9546 × 3.

Таким чином, потенційна різниця становитиме 2697 гривень на місяць, або приблизно 10,4%.

Нагадаємо, станом на вересень 2026 року в Україні близько 1,4 млн людей мають бронювання від мобілізації. Найбільше заброньованих припадає на переробну промисловість – близько 20%, транспорт і логістику – 12%, торгівлю – 10%, енергетику – 9% та сільське господарство – 8%.

Як писав OBOZ.UA, працівнику можуть відмовити у бронюванні, якщо підприємство втратило статус критично важливого, перевищило встановлений ліміт або допустило помилки в поданих даних. Також бронювання не оформлюють для військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку.

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