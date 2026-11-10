В Україні вночі скаржились на потужні поштовхи, схожі на землетрус: які міста ''зачепило'' і що сталось

У ніч проти 10 листопада жителі Києва, Житомира, Дніпра та Вінниці повідомляли про сильні поштовхи й гучні звуки, схожі на вибухи чи землетрус. Деякі очевидці стверджували, що в їхніх оселях від вібрації відчинялися двері та обсипалася стеля.

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Наразі офіційного підтвердження землетрусу немає, а причини незвичного явища з'ясовують. Детальніше про це розповідає OBOZ.UA.

Українці вночі скаржилися на незвичні підземні поштовхи

Інформація про незвичні поштовхи та гучні звуки, схожі на вибухи, з'явилася в моніторингових і місцевих Telegram-каналах після 00:00, 10 листопада, за київським часом. Зокрема, про такі явища повідомляли жителі Бучанського району Київщини, Глевахи, Теремків і Борщагівки, а також Житомира, Вінниці та Дніпра.

Водночас упродовж години перед появою цих повідомлень на Київщині не фіксували ворожих повітряних цілей. У моніторингових каналах припустили, що звуки, які люди сприйняли як вибухи, могли бути пов'язані з підземними поштовхами.

Найсильніші коливання, за словами очевидців, відчували на Вінниччині. Місцеві жителі розповідали, що прокидалися через тремтіння будинків, а налякані діти починали плакати.

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"Підземні поштовхи відчули по всій Вінницькій області, а від коливань навіть попрокидались та почали плакати маленькі діти", – йдеться в одному з повідомлень.

Деякі люди також повідомляли, що через вібрацію в їхніх оселях самі відчинялися двері та обсипалася стеля. А частина мешканців згаданих міст не помітила жодних незвичних явищ.

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Що стало причиною поштовхів

Поки що немає точної інформації про причини незвичних поштовхів і про те, чи мають повідомлення з різних населених пунктів спільне походження. Офіційного підтвердження землетрусу також не надходило.

Нагадаємо, 22 вересня ставсяземлетрус у Мачухівській громаді Полтавського району. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км, магнітуда підземних коливань становила 4,2 за шкалою Ріхтера. Фахівці зареєстрували сейсмічну подію о 12:49 за київським часом.

Як повідомляв OBOZ.UA, 28 березня в Полтавській області також було зафіксовано землетрус. Магнітуда підземних поштовхів за шкалою Ріхтера сягнула показника в 3,2.