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В Україні ударять заморозки: синоптики зробили попередження

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read1 хв
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В Україні ударять заморозки: синоптики зробили попередження
Заморозки можуть завдати шкоди незібраній городині
Джерело: pixabay

В Україні на початку жовтня очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Небезпечні метеорологічні явища прогнозують у низці областей упродовж 1–3 жовтня.

Температура на поверхні ґрунту місцями опускатиметься до 0–3° морозу. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Де очікуються заморозки

Вночі 1–3 жовтня заморозки на поверхні ґрунту 0–3° прогнозують у західних і північних областях, а також у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях.

2 жовтня до переліку регіонів додадуться Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська та Луганська області.

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3 жовтня заморозки очікуються також у південній частині України.

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

Через прогнозовані погодні умови оголошено І рівень небезпечності – жовтий. За даними Укргідрометцентру, заморозки можуть завдати шкоди незібраній городині.

Тож господарям варто врахувати попередження синоптиків і подбати про врожай, який ще залишається на поверхні ґрунту.

В Україні ударять заморозки: синоптики зробили попередження

Карта

Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, синоптична ситуація в Україні 1 жовтня перебуватиме під впливом північного антициклону. Він принесе сонячну, суху та помірно теплу погоду практично на всю територію країни.

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