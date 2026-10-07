В Україні у дітей загиблого військового не прийняли заяви на 15 млн грн через "не ту прописку": чим все скінчилось

У Запорізькій області ТЦК відмовився прийняти заяви чотирьох дітей загиблого військовослужбовця на одноразову допомогу в розмірі 15 млн грн. Причиною назвали нібито неправильну форму документів і те, що їх подали не за місцем реєстрації заявників.

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Суд визнав відмову незаконною та зобов’язав ТЦК прийняти документи й передати їх для подальшого розгляду. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Деталі справи

Позивачами у справі стали четверо дітей військовослужбовця, який загинув під час служби у ЗСУ.

19 квітня 2026 року в їхніх інтересах оформили заяви на одноразову грошову допомогу у зв’язку із загибеллю батька. Пакет документів через представника цінним листом направили до районного ТЦК та СП. Йшлося про виплату по 15 млн грн.

29 квітня ТЦК відмовився приймати заяви. У центрі заявили, що документи нібито складені у довільній формі та подані не за належним місцем.

Позивачі вважали таку відмову незаконною і звернулися до адміністративного суду. Вони вимагали скасувати рішення ТЦК та зобов’язати його прийняти документи й передати їх до обласного територіального центру для подальшого розгляду питання про призначення виплати.

Позиція ТЦК та СП

ТЦК та СП заперечував проти позову та заявили, що документи на виплату допомоги подали з порушенням встановленої процедури. На думку відповідача, заяви мали подаватися до центру за місцем реєстрації заявників і бути оформленими за затвердженою формою. Тому ТЦК просив суд відмовити у задоволенні позову.

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Позиція позивачів

Позивачі не погодилися з аргументами ТЦК. Вони наголошували, що закон не зобов’язує подавати такі заяви виключно за місцем реєстрації, а звернення до цього ТЦК було пов’язане з тим, що саме через нього їхнього батька мобілізували. На їхню думку, підстав для відмови у прийнятті документів не було.

Висновки суду

Суд встановив, що заяви відповідали формі, передбаченій Порядком, затвердженим наказом Міноборони №45. Також суд не погодився з аргументом про подання документів "не за місцем", оскільки закон не передбачає такої підстави для відмови.

Головні історії дня

Окремо суд наголосив, що районний ТЦК зобов’язаний прийняти документи, перевірити їх, сформувати справу та передати її до обласного ТЦК для подальшого розгляду. На цьому етапі районний центр не має повноважень остаточно відмовляти у виплаті або зупиняти розгляд заяв.

Оскільки саме дії ТЦК заблокували подальший рух документів, суд визнав зобов’язання центру виконати передбачені процедурою дії належним та ефективним способом захисту прав позивачів. У результаті суд дійшов висновку, що позов є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

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Рішення суду

Запорізький окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов чотирьох дітей загиблого військовослужбовця.

Суд визнав незаконною відмову ТЦК та СП у прийнятті їхніх заяв на одноразову грошову допомогу та зобов’язав центр виконати передбачені наказом Міноборони №45 процедурні дії.

Крім того, з бюджету ТЦК на користь позивачів мають повернути сплачений судовий збір – 1064,96 грн.

Як писав OBOZ.UA, на Чернігівщині суд розглянув кримінальну справу стосовно мобілізованого, якого звинувачують у самовільному залишенні військової частини. Обвинувачений не визнав своєї провини, заявивши, що його мобілізація була незаконною, він не складав присяги і не вважає себе військовослужбовцем.