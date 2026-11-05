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В Україні стартував Другий національний конкурс народного мистецтва для художників: як отримати річну стипендію

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
294
В Україні стартував Другий національний конкурс народного мистецтва для художників: як отримати річну стипендію
Переможці отримуватимуть щомісячні стипендії протягом року. Джерело: magnific

Першого листопада розпочався прийом заявок на Другий національний конкурс народного мистецтва для молодих художників "Поліська Казка".

Проєкт ініційовано Всеукраїнською культурною платформою "Поліська Казка" спільно з Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури. Про це йдеться на офіційному сайті культурної платформи.

В Україні стартував Другий національний конкурс народного мистецтва для художників: як отримати річну стипендію

Прийом заявок на Другий національний конкурс народного мистецтва для молодих художників "Поліська Казка". Джерело: Культурна платформа "Поліська Казка"

"Ми з радістю повідомляємо, що "Поліська Казка" повертається! Минулого року ми започаткували Національний конкурс народного мистецтва для молодих художників і дуже сподівалися, що він стане новою культурною традицією, на яку з нетерпінням чекатимуть як молоді талановиті митці, так і люди, які цікавляться нашою культурою.

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Ми дякуємо Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури за стале партнерство та хочемо повідомити, що цього року ми готуємо ще більше приємних сюрпризів для учасників. Тема незмінна – Поліська казка. Тому надихайтеся спадщиною відомих українських народних митців і створюйте власні сучасні інтерпретації", – розповідає Маргарита Бондарєва, засновниця Всеукраїнської культурної платформи "Поліська Казка".

Перший Національний конкурс народного мистецтва "Поліська Казка" відбувся у 2025 році. Роботи фіналістів конкурсу експонувалися в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури поряд із творами всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко.

Переможці першого конкурсу отримали річні стипендії, які дозволили їм більше часу присвячувати творчості, розвивати власні мистецькі практики та реалізовувати нові проєкти.

"Коли ми започатковували перший конкурс, нашою головною метою була фінансова підтримка молодих українських художників. Але результати перевершили наші очікування. Ми отримали понад 1000 заявок і побачили, скільки в Україні талановитих молодих людей, які прагнуть творити та розвиватися. Ми відчули гостру потребу творчої молоді у стабільній підтримці. І ми її надаємо вже другий рік поспіль, сподіваюсь так буде і надалі.

Для нас важливо не просто відзначити найкращих, а дати молодим митцям можливість займатися творчістю.

Ми хочемо, щоб українське народне мистецтво розвивалося, щоб з’являлися нові імена, які згодом знатиме весь світ. І другий конкурс – це ще один крок до цієї мети", – зазначає Маргарита Бондарєва.

До участі в другому Національному конкурсі запрошують як професійних художників, так і аматорів віком від 16 до 30 років.

Переможці отримуватимуть щомісячні стипендії протягом року.

У професійній категорії відзначать три роботи:

  • I місце – 25 000 грн на місяць;
  • II місце – 20 000 грн на місяць;
  • III місце – 15 000 грн на місяць.

В аматорській категорії переможець отримуватиме стипендію у розмірі 25 000 грн на місяць протягом року.

Організатори пропонують учасникам переосмислити традиційну народну творчість та представити її в сучасній інтерпретації – через наївне мистецтво, регіональний фольклор, міфологію та традиційну символіку.

На конкурс приймають фантазійні роботи: дивовижні світи, фантастичних звірів і птахів, образи героїв легенд і казок та будь-які інші авторські інтерпретації.

Визначення переможців відбуватиметься у два етапи – шляхом народного голосування та за рішенням професійного журі.

Подати заявку на конкурс можна за цим посиланням.

Прийом заявок триває до 31 січня 2027 року включно.

Довідка

"Поліська Казка" – Всеукраїнська культурна платформа, створена з метою підтримки українських митців, розвитку та популяризації сучасного народного мистецтва в Україні й за кордоном.

Серед основних напрямів діяльності платформи – проведення Національного конкурсу народного мистецтва для молодих художників, організація виставок, мистецьких заходів, арт-класів та благодійних ініціатив.

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