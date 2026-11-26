В Україні запрацювали оновлені правила медичної допомоги для військовослужбовців, ветеранів та громадян, які були звільнені з полону. Для них держава розширила доступ до безоплатного лікування, реабілітації та сучасного протезування.

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Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Там зазначили, що відповідні зміни набули чинності 24 листопада 2026 року та вводяться в дію на основі положення Закону України №4954-IX.

"Нові норми мають зробити шлях відновлення послідовнішим: від лікування – до реабілітації, протезування та повернення до повсякденного життя. Конкретні види й обсяг допомоги визначатимуться індивідуально, з огляду на медичні потреби людини", – наголосили у відомстві.

Що змінилося

Реабілітація військовослужбовців може тривати довше за один курс

У Міноборони зазначають, що реабілітаційна допомога має враховувати специфіку військової служби та наслідки перебування в полоні. Якщо людині потрібна періодична підтримувальна реабілітація, її можна продовжити в межах довготривалого реабілітаційного періоду.

Це важливо для тих, кому одного курсу недостатньо, щоб відновити рухливість, фізичну витривалість або навички, необхідні в повсякденному житті. Обсяг допомоги визначатимуть відповідно до потреб людини.

"Повернення з полону – це початок тривалого відновлення. Допомога має відповідати реальному стану здоров’я людини й тривати стільки, скільки потрібно. Нові гарантії дають змогу продовжувати реабілітацію та отримати більше часу на відновлення", – каже заступниця міністра оборони Любов Галан.

Лікування та реабілітація військових – коштом держави

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Військовослужбовці, зокрема іноземці та особи без громадянства, які служать у Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту, матимуть право на лікування та реабілітацію в закладах охорони здоров’я й реабілітаційних установах усіх форм власності та підпорядкування.

При цьому медична допомога надаватиметься їм на рівних умовах і в повному обсязі коштом державного бюджету.

Гарантія також поширюється на визначені законом категорії ветеранів і людей, які повернулися з полону та після звільнення з військової служби проходять лікування або реабілітацію.

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Протезування для військових як частина реабілітації

Згаданий вище закон передбачає забезпечення необхідними допоміжними засобами реабілітації, зокрема протезами й ортезами. Протези та ортези підвищеної функціональності надаватимуть за індивідуальної потреби, визначеної за результатами оцінювання.

Військовослужбовці, які отримали травму або захворювання внаслідок бойових дій чи перебування в полоні, зможуть самостійно придбати необхідні засоби реабілітації та отримати компенсацію їхньої вартості. Порядок компенсації має встановити Кабмін.

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Вибирати протезиста-ортезиста та підприємство для протезування чи ортезування можна відповідно до медичних призначень.

Медогляд перед поверненням до частини

Після лікування або реабілітації військовослужбовець перед поверненням до військової частини має пройти медичний огляд для визначення придатності до служби. За наявності показань також визначатимуть потребу в подальшому стаціонарному лікуванні або відпустці для лікування.

Заклад охорони здоров’я чи реабілітаційна установа мають організувати військово-лікарську експертизу до завершення лікування або реабілітації. Виписати військовослужбовця до частини без рішення ВЛК щодо придатності до служби не можна.

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Покращене харчування під час відновлення

Військовослужбовців забезпечуватимуть покращеним харчуванням під час лікування та реабілітації. Аналогічна гарантія передбачена для визначених законом категорій ветеранів і людей, звільнених із полону, які після звільнення з військової служби проходять лікування або реабілітацію.

Харчування фінансуватиметься з державного бюджету відповідно до встановлених стандартів, зазначили в МО.

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