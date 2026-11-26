В Україні розширили медичні гарантії для військових, ветеранів і звільнених із полону: що змінилося
В Україні запрацювали оновлені правила медичної допомоги для військовослужбовців, ветеранів та громадян, які були звільнені з полону. Для них держава розширила доступ до безоплатного лікування, реабілітації та сучасного протезування.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Там зазначили, що відповідні зміни набули чинності 24 листопада 2026 року та вводяться в дію на основі положення Закону України №4954-IX.
"Нові норми мають зробити шлях відновлення послідовнішим: від лікування – до реабілітації, протезування та повернення до повсякденного життя. Конкретні види й обсяг допомоги визначатимуться індивідуально, з огляду на медичні потреби людини", – наголосили у відомстві.
Що змінилося
-
Реабілітація військовослужбовців може тривати довше за один курс
У Міноборони зазначають, що реабілітаційна допомога має враховувати специфіку військової служби та наслідки перебування в полоні. Якщо людині потрібна періодична підтримувальна реабілітація, її можна продовжити в межах довготривалого реабілітаційного періоду.
Це важливо для тих, кому одного курсу недостатньо, щоб відновити рухливість, фізичну витривалість або навички, необхідні в повсякденному житті. Обсяг допомоги визначатимуть відповідно до потреб людини.
"Повернення з полону – це початок тривалого відновлення. Допомога має відповідати реальному стану здоров’я людини й тривати стільки, скільки потрібно. Нові гарантії дають змогу продовжувати реабілітацію та отримати більше часу на відновлення", – каже заступниця міністра оборони Любов Галан.
-
Лікування та реабілітація військових – коштом держави
Військовослужбовці, зокрема іноземці та особи без громадянства, які служать у Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту, матимуть право на лікування та реабілітацію в закладах охорони здоров’я й реабілітаційних установах усіх форм власності та підпорядкування.
При цьому медична допомога надаватиметься їм на рівних умовах і в повному обсязі коштом державного бюджету.
Гарантія також поширюється на визначені законом категорії ветеранів і людей, які повернулися з полону та після звільнення з військової служби проходять лікування або реабілітацію.
-
Протезування для військових як частина реабілітації
Згаданий вище закон передбачає забезпечення необхідними допоміжними засобами реабілітації, зокрема протезами й ортезами. Протези та ортези підвищеної функціональності надаватимуть за індивідуальної потреби, визначеної за результатами оцінювання.
Військовослужбовці, які отримали травму або захворювання внаслідок бойових дій чи перебування в полоні, зможуть самостійно придбати необхідні засоби реабілітації та отримати компенсацію їхньої вартості. Порядок компенсації має встановити Кабмін.
Вибирати протезиста-ортезиста та підприємство для протезування чи ортезування можна відповідно до медичних призначень.
-
Медогляд перед поверненням до частини
Після лікування або реабілітації військовослужбовець перед поверненням до військової частини має пройти медичний огляд для визначення придатності до служби. За наявності показань також визначатимуть потребу в подальшому стаціонарному лікуванні або відпустці для лікування.
Заклад охорони здоров’я чи реабілітаційна установа мають організувати військово-лікарську експертизу до завершення лікування або реабілітації. Виписати військовослужбовця до частини без рішення ВЛК щодо придатності до служби не можна.
-
Покращене харчування під час відновлення
Військовослужбовців забезпечуватимуть покращеним харчуванням під час лікування та реабілітації. Аналогічна гарантія передбачена для визначених законом категорій ветеранів і людей, звільнених із полону, які після звільнення з військової служби проходять лікування або реабілітацію.
Харчування фінансуватиметься з державного бюджету відповідно до встановлених стандартів, зазначили в МО.
Як повідомляв OBOZ.UA, у Миколаєві хірурги провели складну реконструктивну операцію 35-річному захиснику, який втратив пальці кисті під час оборони України. Щоб відновити функціональність руки та повернути чоловікові можливість повноцінно захоплювати предмети, медики пересадили йому палець зі стопи.