В Україні розпочався сезон опеньків: як відрізнити їстівні від отруйних. Фото

У жовтні в лісах України можна знайти чимало видів грибів, серед яких і опеньки, які зустрічаються практично в усіх регіонах країни. Однак із ними варто бути дуже уважними, аби зібрати лише їстівні опеньки й відрізнити їх від хибних та отруйних.

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OBOZ.UA зібрав інформацію про те, як це зробити. Ці гриби вважаються смачними і корисними і є популярними серед українців, тому варто знати, на які ознаки звертати увагу, адже деякі несправжні сорти можуть бути токсичними або навіть смертельними.

Мембранозне кільце

Відмінною особливістю справжніх опеньків є наявність плівчастого кільця (спіднички), що оперізує ніжку. У хибних грибів це кільце зазвичай відсутнє.

Запах

Їстівні опеньки мають приємний грибний аромат, а хибні можуть видавати неприємний землистий або навіть пліснявих запах.

Колір та форма шапинки

Капелюшки хибних опеньків часто мають яскравіше забарвлення: від сірчано-жовтого до цегляно-червоного. Їстівні опеньки зазвичай мають скромні, тьмяні, світло-коричневі капелюшки.

Колір пластинок

Пластинки хибник грибів жовті, у міру дозрівання стають оливково-коричневими. Їстівні опеньки мають кремові або жовтувато-білі пластинки.

Вигляд ніжки

Ніжки хибник опеньків зазвичай дуже тонкі і порожнисті, без перетинчастого кільця, властивого справжнім опенькам. Їстівні опеньки мають на ніжці помітне кільце, а ніжки зазвичай нижчі (близько 4-6 см), за винятком найбільш зрілих екземплярів.

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Те, як ростуть гриби

Їстівні опеньки зазвичай ростуть великими гронами, а хибні з'являються невеликими групами, не більше ніж по два-три гриби разом.

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Особливості різних сортів опеньків

Літні опеньки

Ці гриби можуть плодоносити навесні, влітку та восени, мають довгі ніжки, великі шапинки (до 10 см у діаметрі) та жовтувато-коричневі лусочки. Платівки капелюшки білуваті, іржаві чи коричневі. М'якуш має приємний, трохи фруктовий смак і запах.

Осінні опеньки

Вони мають світлі пластинки, товста м'якоть і сіро-жовтий або брудно-коричневий капелюшок з тонкими коричневими лусочками. Ніжка довга, тонка, з перетинчастим кільцем. Ці гриби ростуть пучками у листяних та хвойних лісах із серпня до початку вересня.

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Зимові опеньки

Ці гриби з'являються після багаторазових заморозків і ростуть великими групами на стовбурах чи коренях дерев із жовтня по грудень. Вони мають опуклий гладкий капелюшок червонувато-жовтого або жовто-коричневого кольору. Мʼякуш товстий, пластинки тонкі, ніжка циліндрична.

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Факти про опеньки

Опеньки класифікуються як гриби-паразити, оскільки часто ростуть на деревах, кущах і навіть трав’янистих рослинах, причому як на живих, так і вже трухлявих. При цьому вони вважаються їстівними, тобто не потребують попереднього варіння – їх можна тушкувати, смажити або сушити одразу, тільки попередньо промивши.

Ці гриби є корисними, оскільки у них містяться фосфор і кальцій, за кількістю рівноцінній рибі, а також вітаміни C, PP, B2, B5 і мікроелементи мідь, цинк, магній, залізо, калій. Вони володіють протипухлинними та антибактеріальними властивостями.

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У народній медицині опеньки часто використовуються як заспокійливий та знеболювальний засіб, а відвар застосовують при захворюваннях травної системи. Окрім того, споживання цих грибів у їжу позитивно впливає на роботу мозку і травного тракту.

Де шукати опеньки?

Ці гриби люблять дорослі ліси, де багато старих дерев, пеньків і сушняку, а також вологі та заболочені місця, наприклад яри або береги струмків.

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У вересні-жовтні коли легко можна знайти багато молодих грибів, які відрізняються чудовими смаковими характеристиками та ніжною м’якоттю. Спробувати щастя можна і в листопаді, але в такому випадку краще шукати вже великі опеньки і зрізати лише шляпки – ніжки можуть бути занадто грубими та непридатними для вживання в їжу.

Раніше ми писали про те, що в лісі на Київщині журналісти OBOZ.UA знайшли фіолетовий гриб Лепісту брудну. Цей гриб має фіолетове забарвлення, а його назва може здатися незвичною для тих, хто раніше з ним не стикався.