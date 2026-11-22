В Україні обговорюють юридичну можливість обмежити вступ до закладів вищої освіти для чоловіків мобілізаційного віку. Водночас це питання не стосується права на відстрочку тих, хто вже навчається.

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Про це міністр освіти і науки Андрій Бутенко розповів в інтерв'ю Суспільному. Він пояснив, що для запровадження обмежень доведеться змінювати законодавство про мобілізацію, адже це питання стосується не лише освіти, а й прав громадян.

Чому заговорили про обмеження для студентів

Після початку повномасштабного вторгнення Росії кількість чоловіків віком понад 25 років, які вступають до закладів освіти, суттєво збільшилася. Найбільше таких вступників було у 2024 році – понад 100 тисяч, розповів Андрій Бутенко.

В окремих приватних закладах ця тенденція була особливо помітною: частка студентів старше 25 років сягала 90%.

Водночас міністр зауважив, що чимало чоловіків справді навчаються. Щоб виявляти випадки формального здобуття освіти, Міністерство освіти і науки спільно з Державною службою якості освіти перевіряє відвідування занять і виконання навчальних планів.

За результатами перевірок із 2025 року через невиконання навчальних планів із закладів освіти відрахували близько 50 тисяч чоловіків віком понад 25 років.

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Чи можуть змінити умови отримання відстрочки

У Міноборони та інших державних відомствах розглядають можливість перегляду законодавчих підстав для надання відстрочки через навчання, розповів Андрій Бутенко.

За словами міністра, для цього потрібно внести зміни до законодавства про мобілізацію.

"Юридично це можливо через зміни до законодавства про мобілізацію, щоб змінити право на отримання відстрочки внаслідок освіти. Втім, це питання вже не про освіту, а про права громадянина. Ця дискусія триває і в Міноборони, й в інших відомствах", – зазначив Бутенко.

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Серед варіантів, які розглядають, – запровадження вікових обмежень на отримання відстрочки. Водночас Бутенко не уточнив, чи підтримує таку пропозицію. За його словами, оцінити її можна буде лише після ознайомлення з усіма положеннями відповідного законопроєкту.

Наразі невідомо, кого саме можуть стосуватися нові правила та коли їх можуть запровадити.

Хто може отримати відстрочку за чинними правилами

Станом на 22 листопада 2026 року умови надання відстрочки студентам залишаються незмінними.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", за визначених законодавством умов відстрочку можуть отримати:

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студенти закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають вищий рівень освіти, ніж раніше отриманий;

аспіранти, які навчаються за денною або дуальною формою;

докторанти;

особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Для студентів важливою умовою є дотримання послідовності здобуття освіти. Повторне навчання на тому самому освітньому рівні саме по собі не дає підстав для відстрочки.

Водночас вік понад 25 років не означає автоматичної втрати права на неї. Визначальним залишається дотримання встановлених законом вимог до навчання.

Наразі чинні правила надання відстрочки студентам залишаються без змін. Для запровадження нових обмежень необхідно ухвалити відповідні зміни до законодавства.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Закарпатті мобілізували 50-річного студента, який мав оформлену відстрочку від призову. Чоловік оскаржив дії ТЦК у суді, вимагаючи визнати мобілізацію незаконною.