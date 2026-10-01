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В Україні припинили продаж понад 400 найменувань російських та білоруських книг: де вони продавались

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read2 хв
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В Україні припинили продаж понад 400 найменувань російських та білоруських книг: де вони продавались
В Україні припинили продаж понад 400 найменувань книг Росії і Білорусі
Джерело: Держкомтелерадіо

Державний комітет телебачення і радіомовлення України протягом вересня виявив, що на онлайн-платформах продавали понад 400 найменувань книг, випущених видавництвами держави-агресора Росії та Республіки Білорусь. Наразі продаж більшості з цих видань уже припинено.

Про це 30 вересня повідомили на сайті Держкомтелерадіо. Там зазначили, що Комітет продовжує очищувати український сегмент мережі Інтернет від російської та білоруської видавничої продукції, розповсюдження якої заборонено статтею 28-1 Закону України "Про видавничу справу".

 

 

Де продавали заборонені книги

Більшість із цих комерційних пропозицій були незаконно розміщені на українських маркетплейсах. Російські та білоруські книги поширювали продавці "Книжкова Скарбниця" та Kroshka на маркетплейсі Prom.ua, а також IBOOKS та KingsBook на маркетплейсі ROZETKA.UA.

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Представники Держкомтелерадіо звʼязалися з адміністраціями зазначених онлайн-майданчиків, після чого виявлені товарні позиції оперативно видалили, а продавців попередили про відповідальність за діяльність у видавничій справі з порушенням вимог українського законодавства.

Усім іншим суб’єктам електронної комерції надіслали листи з вимогою самостійно видалити зі своїх ресурсів заборонені товари.

"Після завершення термінів, відведених на усунення правопорушень, та у разі відсутності належного реагування Держкомтелерадіо ініціюватиме питання щодо обмеження доступу до відповідних вебсайтів у технічно можливий спосіб для постачальників відповідних електронних комунікаційних послуг", – сказано в повідомленні. 

Загалом із квітня 2024 року було припинено розповсюдження близько 13 тисяч найменувань видавничої продукції Росії та Білорусі, протиправно розміщеної продавцями на маркетплейсах Prom.ua, ROZETKA.UA та інших вебресурсах.

У Держкомтелерадіо вкотре закликали всіх суб’єктів видавничої справи працювати виключно в межах правового поля України.

 

Як повідомляв OBOZ.UA, російський удар по фулфілмент-центру "Нової пошти" у Святопетрівському знищив книжкові запаси видавництв і книгарень щонайменше на 99 млн грн, а окремі компанії втратили більшу частину або навіть усю свою продукцію. Лише Readeat повідомила про понад 60 тис. знищених книжок і 26 млн грн втрат, тоді як загальні збитки всієї української книжкової галузі від російських атак за літо оцінюються щонайменше у 1,4 млрд грн.

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