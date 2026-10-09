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В Україні пропонують дозволити демобілізацію після 5 років служби для однієї з категорій: що відомо

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 хв
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В Україні пропонують дозволити демобілізацію після 5 років служби для однієї з категорій: що відомо
Ілюстративне фото. Джерело: Пресслужба Міноборони

В Україні пропонують дозволити військовим із педагогічною освітою демобілізацію після п’яти років безперервної служби. Таку пропозицію виклали в петиції до Кабінету міністрів через нестачу вчителів у школах і ліцеях.

Для цього військові мають відповідати певним вимогам і після звільнення повернутися до роботи в закладах освіти. Детальніше інформує Судово-юридична газета.

У матеріалі уточнюється, що відповідну петицію подали до Кабінету Міністрів, запропонувавши внести зміни до закону про військовий обов’язок і військову службу.

Ініціативу пояснюють нестачею вчителів у школах і ліцеях, а також фізичним та психологічним виснаженням військових, які тривалий час виконують бойові завдання.

На думку автора петиції, педагоги з бойовим досвідом могли б повернутися до викладання та допомагати дітям, які навчаються в умовах війни.

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Хто з військових зможе звільнитися після п’яти років служби

Петиція №41/011074-26еп пропонує визначити умови, за яких військовослужбовці з педагогічною освітою зможуть звільнитися зі служби під час воєнного стану.

Скористатися такою можливістю зможуть військові, які мають вищу педагогічну освіту та щонайменше рік досвіду роботи за фахом. Також вони повинні безперервно прослужити в умовах воєнного стану не менше п’яти років.

Ще однією вимогою є відсутність випадків притягнення до відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) і дисциплінарних стягнень протягом служби.

Після звільнення потрібно буде повернутися до викладання

Згідно з пропозицією, після звільнення з військової служби колишній військовослужбовець має протягом трьох місяців влаштуватися на повну ставку до школи або ліцею. Для цього він повинен буде взяти на себе відповідне юридичне зобов’язання.

Як ініціатива може вплинути на освіту

Запропоновані зміни мають на меті розв’язати дві проблеми:

– нестачу вчителів у школах;

– можливість повернення до цивільної професії військових із педагогічною освітою, які тривалий час служать у війську.

Очікується, що їхнє повернення допоможе поповнити педагогічні колективи та посилити виховну роботу з учнями. Окрім професійних знань, такі вчителі зможуть ділитися з дітьми власним досвідом служби й захисту країни.

Ініціативу подали в День учителя, щоб привернути увагу до проблеми нестачі освітян, які долучилися до захисту України.

Для її реалізації автор петиції закликає Кабмін підготувати зміни до статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

В Україні пропонують дозволити демобілізацію після 5 років служби для однієї з категорій: що відомо

Петиція. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що вчителі в Україні можуть оформлювати відстрочку від мобілізації дистанційно через "Резерв+". Однак навіть наявність законного права не гарантує її автоматичного оформлення, якщо в державних реєстрах є помилки або розбіжності.

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