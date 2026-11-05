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В Україні почастішали візити диких кабанів до людських осель: як поводити себе при зустрічі з твариною

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
147
В Україні почастішали візити диких кабанів до людських осель: як поводити себе при зустрічі з твариною
Справжній дикий кабан в українському місті. Джерело: ілюстраційне фото Суспільне_Дніпро

Якщо вірити мисливцям, то останніми часами незвичну картину можна побачити на вулицях населених пунктів Прикарпаття. А саме – нібито дикі кабани спокійно розгулюють поблизу людських осель регіону.

Принаймні, так стверджують в Українському товаристві мисливців і рибалок. Причому у товаристві наголошують, що такі зустрічі стають все частішими.

Що кажуть у товаристві

Мисливці товариства (і, мабуть, рибалки також) закликали прикарпатців не забувати, що дикий кабан – це "сильна та непередбачувана тварина, яка може становити небезпеку", особливо "якщо відчуває загрозу або поруч є її малята".

Тож якщо ви зустріли кабана, мисливці радять дотримуватися простих правил:

  • Не наближайтеся до тварини та не намагайтеся її погладити.
  • Не провокуйте, не кричіть і не робіть різких рухів.
  • Не намагайтеся годувати чи фотографувати зблизька.
  • Не перекривайте тварині шлях до відступу.
  • Тримайте дітей і домашніх тварин на безпечній відстані.
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"Пам’ятаймо: дикі тварини не стають домашніми лише тому, що опинилися серед міської забудови. Поважаймо їхній простір і дбаймо про власну безпеку", – закликали у товаристві.

У якості доказу організація продемонструвала відео і запропонувала глядачам поділитися, чи доводилося їм зустрічати диких кабанів просто на вулицях.

Що кажуть люди

Та у мережі мисливцям та рибалкам-фахівцям мешканці Франківщини не повірили. По перше, товариству нагадали, що в Україні через війну не доходять руки боротися з так званою африканською чумою свиней, і хвороба "вже викосила майже все по області, по п’ять-десять одиниць находять мертвими".

В Україні почастішали візити диких кабанів до людських осель: як поводити себе при зустрічі з твариною

Типові коментарі мешканців Франківщини до допису УТМР. Джерело: скриншот

А по друге, незважаючи на запевнення "пацанів" з відео, що тварина їм десь "по пояс", люди кажуть що то не дикий кабан. Зовні він може й схожий, причому може й бути ще більшим за розміром. Проте таких зараз люди розводять самі – і на спільних фермах, і у власних господарствах.

Як повідомляв OBOZ.UA, станом на 1 жовтня 2026 року в Україні підтвердили 16 випадків африканської чуми свиней у 10 областях. Це все ще доволі багато, але значно менше проти 40 випадків за аналогічний період торік.

Нагадаємо також, як на Франківщині місцеві жителі повідомили про появу невідомої тварини, яку помітили просто серед білого дня біля житлових будинків. Тоді через відео чергових "фахівців" з тварин прості люди знову заговорили про так звану "чупакабру"

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