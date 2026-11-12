В Україні після потепління вдарить мороз: де буде найхолодніше. Карта

Найближчими днями в Україні очікується різка зміна погоди. Після майже +20 градусів прийде похолодання з нічними морозами, температура місцями опуститься до -5 градусів, а в Карпатах – навіть до -8.

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Синоптики також прогнозують дощі, подекуди з мокрим снігом. Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA розповіла провідна фахівчиня відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксана Скляр.

В Україні зміниться погода

За словами Скляр, у п’ятницю, 13 листопада, в Україні ще буде тепло – місцями повітря прогріється до +20 градусів. Однак уже в суботу, 14 листопада, розпочнеться похолодання, яке посилиться в неділю, 15 листопада.

Температура поступово знижуватиметься до нічних -5 градусів, а в Карпатах – до -8, водночас удень становитиме +3 – +8 градусів. У суботу можливі дощі та мокрий сніг на заході, а в неділю опадів не очікується.

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У понеділок, 16 листопада, в Україні ще зберігатиметься прохолодна погода. Вночі температура опуститься до 0 – -5 градусів, а вдень у більшості областей становитиме +3 – +8.

Тепліше буде на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини. Уночі там очікується +1 – +6 градусів, а вдень – +8 – +13. Переважно опадів не прогнозують, лише у західних областях удень можливий невеликий дощ.

Головні історії дня

За попередніми прогнозами, із вівторка, 17 листопада, до п’ятниці в Україні чергуватимуться дощові дні та періоди без опадів та поступово теплішатиме. Нічна температура коливатиметься в межах +2 – +10 градусів, а денна становитиме +7 – +14.

Нагадаємо, для України зима 2026–2027 років може бути відносно м’якою. Водночас синоптики не виключають короткочасних хвиль морозів, снігопадів і суттєвих коливань температури.

Як писав OBOZ.UA, на початку листопада в окремих регіонах України вже випав перший сніг. Місцями опади створили справжню зимову атмосферу, хоча календарна зима ще не настала.