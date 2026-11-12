В Україні після потепління вдарить мороз: де буде найхолодніше. Карта

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Абу-Дабі без ілюзій: чому Путіну вигідно продовжувати переговори? Інтерв’ю з БезсмертнимАбу-Дабі без ілюзій: чому Путіну вигідно продовжувати переговори? Інтерв’ю з БезсмертнимКалькулятор, документи та ключі від квартири на столі біля вікна з видом на житлові будинкиУкраїнці мають заплатити податки за свої квартири та будинки: сума змінитьсяРосія "замахнулась" не лише на Донбас: в ISW пояснили, як Кремль використав перемовини в Абу-ДабіРосія "замахнулась" не лише на Донбас: в ISW пояснили, як Кремль використав перемовини в Абу-ДабіСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів і десятки артсистем ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів і десятки артсистем ворога: дані ГенштабуІлюстрація - учасники мітингу на підтримку УкраїниУ Німеччині посилили покарання для українських біженців: кому скоротять виплати на 30%Бій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуВ Україні судитимуть двох кадировців, які зґвалтували неповнолітню на Херсонщині: подробиці справиВ Україні судитимуть двох кадировців, які зґвалтували неповнолітню на Херсонщині: подробиці справиУ Києві російський дрон влучив у багатоповерхівку: сталась пожежа, є загибла та постраждалі. Подробиці та фотоУ Києві російський дрон влучив у багатоповерхівку: сталась пожежа, є загибла та постраждалі. Подробиці та фотоДень ухвалення відповідальних рішень: Овни, подбайте про своїх дітей, а Терезам доведеться вирішувати фінансові справи – гороскоп на 12 листопадаДень ухвалення відповідальних рішень: Овни, подбайте про своїх дітей, а Терезам доведеться вирішувати фінансові справи – гороскоп на 12 листопадаВідбиття повітряної атаки РФРосія атакувала Україну ракетами і понад сотнею БПЛА: у ПС розповіли, скільки цілей збито
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

В Україні після потепління вдарить мороз: де буде найхолодніше. Карта

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
4,7 т.
В Україні після потепління вдарить мороз: де буде найхолодніше. Карта
Погода в Україні. Джерело: ілюстраційне фото Рixnio

Найближчими днями в Україні очікується різка зміна погоди. Після майже +20 градусів прийде похолодання з нічними морозами, температура місцями опуститься до -5 градусів, а в Карпатах – навіть до -8.

Синоптики також прогнозують дощі, подекуди з мокрим снігом. Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA розповіла провідна фахівчиня відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксана Скляр.

В Україні зміниться погода

За словами Скляр, у п’ятницю, 13 листопада, в Україні ще буде тепло – місцями повітря прогріється до +20 градусів. Однак уже в суботу, 14 листопада, розпочнеться похолодання, яке посилиться в неділю, 15 листопада.

В Україні після потепління вдарить мороз: де буде найхолодніше. Карта

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

Читайте також
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
59,5 т.
Сніг, морози і до +20: в Гідрометцентрі розповіли про зміну погоди до кінця листопада
59,5 т.
Сніг, морози і до +20: в Гідрометцентрі розповіли про зміну погоди до кінця листопада
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
3,0 т.
Без балаклав, з увімкненими бодікамерами й у присутності поліції: омбудсмен нагадав, як має відбуватися мобілізація
3,0 т.
Без балаклав, з увімкненими бодікамерами й у присутності поліції: омбудсмен нагадав, як має відбуватися мобілізація
Аліна МілсентАліна Мілсент
1,7 т.
Коли вʼяне орхідея: простий спосіб врятувати рослину
1,7 т.
Коли вʼяне орхідея: простий спосіб врятувати рослину
В Україні після потепління вдарить мороз: де буде найхолодніше. Карта

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

Температура поступово знижуватиметься до нічних -5 градусів, а в Карпатах – до -8, водночас удень становитиме +3 – +8 градусів. У суботу можливі дощі та мокрий сніг на заході, а в неділю опадів не очікується.

В Україні після потепління вдарить мороз: де буде найхолодніше. Карта

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

У понеділок, 16 листопада, в Україні ще зберігатиметься прохолодна погода. Вночі температура опуститься до 0 – -5 градусів, а вдень у більшості областей становитиме +3 – +8.

Тепліше буде на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини. Уночі там очікується +1 – +6 градусів, а вдень – +8 – +13. Переважно опадів не прогнозують, лише у західних областях удень можливий невеликий дощ.

В Україні після потепління вдарить мороз: де буде найхолодніше. Карта

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

За попередніми прогнозами, із вівторка, 17 листопада, до п’ятниці в Україні чергуватимуться дощові дні та періоди без опадів та поступово теплішатиме. Нічна температура коливатиметься в межах +2 – +10 градусів, а денна становитиме +7 – +14.

В Україні після потепління вдарить мороз: де буде найхолодніше. Карта

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, для України зима 2026–2027 років може бути відносно м’якою. Водночас синоптики не виключають короткочасних хвиль морозів, снігопадів і суттєвих коливань температури.

Як писав OBOZ.UA, на початку листопада в окремих регіонах України вже випав перший сніг. Місцями опади створили справжню зимову атмосферу, хоча календарна зима ще не настала.

Схожі теми
Прогноз погодипогодаосіньУкргідрометцентрсиноптикдощУкраїна
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!