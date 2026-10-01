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В Україні пацієнтка з онкологічним захворюванням вперше отримала ліки на основі медичного канабісу: у МОЗ зробили заяву

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 хв
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В Україні пацієнтка з онкологічним захворюванням вперше отримала ліки на основі медичного канабісу: у МОЗ зробили заяву
На Миколаївщині пацієнтка з онкологічним захворюванням вперше в Україні отримала лікарський засіб на основі медичного канабісу.
Джерело: МОЗ України.

На Миколаївщині пацієнтка з онкологічним захворюванням вперше в Україні отримала лікарський засіб на основі медичного канабісу. Його призначення та відпуск здійснюються через електронну систему охорони здоров’я.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України. Медичний канабіс застосовується за визначеними показаннями та під наглядом лікаря.

Лікарські засоби на основі медичного канабісу можуть призначатися пацієнтам у випадках, передбачених переліком МОЗ. Зокрема, їх використовують для лікування хронічного та нейропатичного болю, а також спастичності, пов’язаної з певними захворюваннями.

Препарати також можуть застосовуватися для зменшення нудоти та блювання, які виникають під час хімієтерапії.

В Україні пацієнтка з онкологічним захворюванням вперше отримала ліки на основі медичного канабісу: у МОЗ зробили заяву

Отримати такі ліки можна виключно за електронним рецептом.

Джерело: МОЗ України.

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Отримати такі ліки можна виключно за електронним рецептом. Інформація про їхнє призначення та відпуск фіксується в електронній системі охорони здоров’я.

Перелік медичних показань до застосування препаратів на основі канабісу визначений відомством.

В Україні пацієнтка з онкологічним захворюванням вперше отримала ліки на основі медичного канабісу: у МОЗ зробили заяву

Миколаївщина стала регіоном, де пацієнтка з онкологічним захворюванням першою в Україні отримала такі ліки.

Джерело: МОЗ України.

Миколаївщина стала регіоном, де пацієнтка з онкологічним захворюванням першою в Україні отримала такі ліки. Медичні та фармацевтичні працівники області попередньо підготувалися до роботи з препаратами на основі медичного канабісу.

До цього такі лікарські засоби вже отримували пацієнти у Вінниці. Серед них були люди з розсіяним склерозом, хронічним нейропатичним та фантомним болем після ампутації.

В Україні пацієнтка з онкологічним захворюванням вперше отримала ліки на основі медичного канабісу: у МОЗ зробили заяву

Його призначення та відпуск здійснюються через електронну систему охорони здоров’я.

Джерело: МОЗ України.

Розширення доступу до медичного канабісу має забезпечити пацієнтам можливість отримувати необхідну медичну допомогу відповідно до сучасних підходів та наукових доказів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що до 2050 року кількість нових випадків раку у світіможе зрости на 67% – майже до 34 мільйонів на рік. Водночас науковці вважають, що значної частини смертей від онкологічних захворювань можна буде запобігти завдяки профілактиці та своєчасній діагностиці.

 

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