В Україні в останні вихідні осені, 28 та 29 листопада, очікується морозна погода. У більшості областей температура повітря залишатиметься мінусовою навіть удень, місцями стовпчики термометрів опускатимуться до -7 градусів. В окремих регіонах прогнозують невеликий сніг та дощ.

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Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру. У суботу в більшості областей переважатиме хмарна погода, а в неділю в окремих регіонах визирне сонце.

Погода в Україні 28 листопада

У суботу в західних областях температура повітря вночі становитиме від -6 до +1 градуса, вдень – від -6 до -1 градуса. Винятком стане Закарпаття, де протягом доби прогнозують +1...+3 градуси. На Прикарпатті та Буковині очікується невеликий сніг.

У північних регіонах вночі стовпчики термометрів показуватимуть -5...-2 градуси, вдень – -6...-1 градус. Переважатиме хмарна погода без опадів.

У центральних областях нічна температура коливатиметься від -5 до -1 градуса, денна – від -7 до -2 градусів. Найсильніші денні морози прогнозують на Вінниччині.

На сході країни вночі очікується -5...-3 градуси, вдень – -5...-1 градус. Опадів синоптики не прогнозують.

На півдні температура повітря вночі становитиме від -3 до +4 градусів, удень – від -5 до +2 градусів. Найтепліше буде в тимчасово окупованому Криму, де вночі прогнозують +5...+7 градусів, удень – +3...+5 градусів. На півострові очікується дощ.

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У Києві впродовж доби прогнозують від 2 до 4 градусів морозу. Буде хмарно, без опадів.

Погода в Україні 29 листопада

У неділю в низці регіонів похолодання посилиться. У західних областях вночі прогнозують -6...-2 градуси, вдень – -7...-2 градуси. Найхолодніше буде на Львівщині та Прикарпатті, де денна температура опускатиметься до -7 градусів. На Закарпатті вдень очікується від -1 до +1 градуса.

Головні історії дня

На півночі країни вночі стовпчики термометрів показуватимуть -6...-2 градуси, вдень – -6...-1 градус. Місцями прогнозують сонячну погоду.

У центральних областях нічна температура становитиме -7...-1 градус, денна – -6...-1 градус. Найсильніші нічні морози очікуються на Полтавщині.

На сході України вночі прогнозують від 3 до 6 градусів морозу місцями, вдень температура коливатиметься в межах -5...-3 градусів.

Відчутно похолодає і в південних регіонах. Вночі очікується від -5 до +1 градуса, вдень – від -4 до +1 градуса. У тимчасово окупованому Криму вночі прогнозують 0...+2 градуси, вдень – до 2 градусів морозу.

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У Києві в неділю буде сонячно та без опадів. Вночі температура повітря становитиме -4...-2 градуси, вдень – -3...-1 градус.

Нагадаємо, за попередніми прогнозами синоптиків, зима 2026–2027 років в Україні буде теплішою за кліматичну норму на 1,5–2 градуси. Водночас це не виключає періодів різкого похолодання.

Як писав OBOZ.UA, 23 листопада у Карпатах запанувала справжня зимова погода. На горі Піп Іван температура повітря опустилася до -11 градусів, спостерігався снігопад, а швидкість північно-східного вітру сягала 5 м/с.