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В Україні можуть зменшити відстрочки для родин людей з інвалідністю? Які зміни до мобілізації готуються

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read4 хв
icon 2,7 т.
бронювання, військовий квиток, мобілізація, документи
Ілюстраційне фото. Джерело: "Суспільне Луцьк"

В Україні готують законопроєкт, що передбачає зміни щодо відстрочки від мобілізації для певних категорій осіб. Зокрема, пропозиції передбачають звуження низки чинних гарантій для людей з інвалідністю та їхніх родин.

Український центр захисту прав людини зробив запит до Офісу військового омбудсмана і отримав відповідь щодо можливих змін у законі. Про це в дописі на Facebook зазначила правозахисниця, ексміністерка соціальної політики, колишня уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова. Водночас поки що йдеться про законодавчі пропозиції, а не про ухвалений закон.

Що відомо

За словами Денісової, Український центр захисту прав людини отримав офіційну відповідь Офісу військового омбудсмана, а також текст підготовленого законопроєкту, порівняльну таблицю та пояснювальну записку.

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У ньому йдеться про можливі зміни у законодавстві щодо відстрочок від мобілізації для людей, які мають у сім’ї осіб з інвалідністю або здійснюють догляд за ними.

Очільниця Українського центру захисту прав людини наголосила, що наразі говориться про законодавчі пропозиції Офісу військового омбудсмана, а не про ухвалений закон. Тому чинні підстави для відстрочки нині продовжують діяти.

Що пропонується в законопроєкті

  • Для батьків дітей з інвалідністю до 18 років – встановити додаткові умови отримання відстрочки. Якщо в родині виховується одна дитина з інвалідністю і є обоє батьків, право на відстрочку за цією підставою може бути втрачено. Його пропонують зберегти за відсутності інших осіб, зобов'язаних виховувати дитину, або якщо в родині двоє неповнолітніх дітей, одна з яких має інвалідність.
  • Для батьків дітей із тяжкими захворюваннями, яким не встановлено інвалідність, – також запровадити додаткові обмеження щодо наявності інших осіб, зобов'язаних виховувати дитину, або виховання двох неповнолітніх дітей.
  • Для чоловіків і дружин осіб з інвалідністю I та II груп – замість чинної підстави, пов'язаної з наявністю такого члена сім'ї, передбачити обов'язкове здійснення постійного догляду.
  • Для чоловіків і дружин осіб з інвалідністю III групи у визначених законом випадках, зокрема через онкологічні захворювання, відсутність кінцівок або окремі інші порушення здоров'я, – запровадити додаткову умову здійснення догляду.
  • Для осіб, один із батьків яких має інвалідність I або II групи, – запровадити вимогу постійного догляду. Така сама вимога пропонується щодо догляду за батьками чоловіка або дружини з інвалідністю I чи II групи.
  • Для людей, які здійснюють постійний догляд за хворими членами сім'ї, – змінити умови відстрочки, зокрема передбачити відсутність інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.
  • Для членів сім'ї другого та третього ступенів споріднення, які доглядають за особами з інвалідністю I або II групи, – змінити умови отримання відстрочки. Зокрема, пропонується виключити окрему підставу для родичів третього ступеня споріднення та запровадити додаткові обмеження для родичів другого ступеня.
  • Для опікунів осіб, визнаних судом недієздатними, – додати умову щодо відсутності інших осіб, які здійснюють опіку чи піклування.

Як Офіс омбудсмена обґрунтував свої пропозиції

За словами Денісової, у відповіді на запит Українського центру захисту прав людини в Офісі омбудсмена пропозиції пояснили тим, що відмінності між підставами для відстрочки та звільнення з військової служби призводять до порушення принципу правової визначеності та рівності прав громадян.

Також ще одне обґрунтування Офісом поданих змін таке: надання відстрочки через стан здоров'я члена сім'ї без обов'язкового здійснення догляду створює умови для ухилення від військової служби.

Хто нині має відстрочку від мобілізації

Зазначимо, основний нормативний документ, у якому прописано питання військової служби та мобілізації, – Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Так, зокрема, закон передбачає відстрочку для осіб:

  • які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії.
  • які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
  • які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;
  • які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи
  • члени сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею. У разі відсутності членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення норма цього пункту поширюється на членів сім’ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що адвокатка пояснила, що треба зробити перед показом документів ТЦК. Вона наголосила, що громадяни регулярно припускаються типової помилки й віддають оригінал паспорта або військового квитка в руки ТЦК. Тим часом як закон не вимагає віддавати оригінал документа і дозволяє українцям захищати свої права.

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