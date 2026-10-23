В Україні мобілізували студента, бо ТЦК вирішив, що той вступив на навчання "для галочки": чим все скінчилось

В Україні ТЦК скасував студенту відстрочку та мобілізував його, вирішивши, що навчання в університеті було "для галочки". Проте заклад освіти підтвердив, що чоловік навчається на денній формі й не був відрахований.

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Суд визнав рішення ТЦК незаконним і зобов’язав військову частину звільнити студента зі служби. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Деталі справи

Чоловік навчався на денній формі в Київському університеті культури за спеціальністю "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво". Згідно з даними ЄДЕБО, він мав завершити навчання 30 червня 2027 року, а в застосунку Резерв+ була зазначена відстрочка від мобілізації.

Однак у ТЦК заявили, що студент фактично не відвідував заняття та не виконував індивідуальний навчальний план. Там припустили, що він вступив до університету, аби уникнути призову.

16 травня 2026 року комісія скасувала відстрочку, а того самого дня ТЦК видав наказ про мобілізацію чоловіка. Його направили до військової частини та зарахували до особового складу.

Чоловік оскаржив ці рішення в суді. Він наполягав, що мав законне право на відстрочку, тому просив скасувати накази про призов і зарахування до військової частини, звільнити його зі служби та відновити військово-облікові дані.

ТЦК наполягав, що студент фактично не навчався, тому відстрочку скасували обґрунтовано.

Водночас Київський університет культури підтвердив, що чоловік залишався студентом денної форми навчання, не був відрахований і відвідував заняття.

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Чому суд визнав скасування відстрочки незаконним

Суд встановив, що ТЦК не довів втрати чоловіком права на відстрочку. На момент ухвалення рішення він продовжував навчатися, а доказів відрахування, зміни форми навчання чи інших законних підстав для скасування відстрочки не було.

Суд також наголосив, що оцінювати виконання навчального плану та відвідування занять уповноважений університет, а не ТЦК. Самі лише припущення про те, що студент вступив до закладу освіти заради уникнення мобілізації, не є достатньою підставою для позбавлення його відстрочки.

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У результаті суд визнав рішення комісії про скасування відстрочки протиправним.

Чому суд скасував рішення, яке чоловік окремо не оскаржував

Позивач безпосередньо не вимагав скасувати рішення комісії про анулювання відстрочки. Однак саме воно стало підставою для подальшої мобілізації та зарахування чоловіка до військової частини.

Тому суд, керуючись Кодексом адміністративного судочинства України, вийшов за межі заявлених вимог, щоб забезпечити ефективний захист прав позивача. Судді дійшли висновку, що без скасування первинного незаконного рішення повністю відновити його права неможливо.

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Чому суд зобов’язав звільнити чоловіка зі служби

Військова частина посилалася на позицію Верховного Суду, за якою визнання призову протиправним саме по собі не повертає мобілізовану особу до попереднього становища. Проте Закарпатський окружний адміністративний суд вирішив, що обставини цієї справи відрізняються, адже чоловік оскаржував безпосередньо наказ про мобілізацію, хоча мав законне право на відстрочку.

Суд визнав, що закон прямо не визначає незаконну мобілізацію як окрему підставу для звільнення зі служби. Однак, на думку суддів, одного скасування наказу про призов недостатньо для відновлення порушених прав.

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Тому суд скасував також наказ про зарахування чоловіка до військової частини та зобов’язав звільнити його зі служби. Обґрунтовуючи рішення, суд наголосив на необхідності реального судового захисту та зазначив, що наслідки помилок державних органів не повинні покладатися на громадян.

Що вирішив суд

Закарпатський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов чоловіка. Суд визнав незаконними та скасував рішення про позбавлення його відстрочки, наказ ТЦК про мобілізацію та наказ командира військової частини про зарахування до особового складу.

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Також військову частину зобов’язали виключити чоловіка зі списків особового складу та звільнити його зі служби.

Водночас суд відмовив у задоволенні інших вимог, зокрема щодо визнання незаконними дій із взяття на військовий облік і внесення відомостей про ВЛК. Не зобов’язав суд і негайно відновити попередні військово-облікові дані позивача, оскільки на момент розгляду справи він ще проходив службу. Це питання має вирішувати ТЦК після його фактичного звільнення.

Крім того, суд постановив стягнути з ТЦК за рахунок бюджетних коштів 2 129,92 грн судового збору на користь позивача.

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